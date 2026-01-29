Norweska armia inwestuje 19 mld NOK. Produkcja rakiet trafi do Polski
29 stycznia 2026 13:14
To element szerszej współpracy z europejskim i koreańskim przemysłem obronnym. Fot. materiały prasowe Hanwha
Nowe zdolności norweskiej armii
W ramach umowy Norwegia otrzyma 16 systemów wyrzutni oraz dużą liczbę pocisków. Dostępne będą trzy typy rakiet o różnych zasięgach. Najdłuższy z nich sięga do 500 kilometrów. Żaden inny oferent nie spełnił tego wymogu.
Wcześniej Polska i Norwegia zawarły m.in. porozumienie dotyczące opracowania systemów obrony przed dronami.Fot. Kristian Kapelrud/Forsvaret (zdjęcie poglądowe)
Polska jako kluczowy partner w przemyśle obronnym
Takie rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw w Europie. Skraca łańcuchy logistyczne i uniezależnia je od produkcji poza kontynentem. Wspólna infrastruktura produkcyjna wzmacnia współpracę Polski i Norwegii. Oba kraje korzystają z tego samego zaplecza technologicznego.
