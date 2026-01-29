Strona korzysta z plików cookies

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Norweska armia inwestuje 19 mld NOK. Produkcja rakiet trafi do Polski

Redakcja

29 stycznia 2026 13:14

Kopiuj link
Norweska armia inwestuje 19 mld NOK. Produkcja rakiet trafi do Polski

To element szerszej współpracy z europejskim i koreańskim przemysłem obronnym. Fot. materiały prasowe Hanwha

Norwegia wybrała południowokoreańską firmę Hanwha jako dostawcę nowego systemu lądowej, dalekosiężnej precyzyjnej artylerii rakietowej. Projekt zakłada uruchomienie produkcji pocisków w Polsce. To element szerszej współpracy przemysłowej w Europie.

Norweski rząd ogłosił decyzję 29 stycznia. Nowy system ma wzmocnić zdolności obronne norweskiej armii. Zakup obejmuje wyrzutnie, pociski oraz zaplecze logistyczne i szkoleniowe. Całkowity koszt inwestycji wynosi 19 mld NOK.
Rosja militaryzuje Półwysep Kolski. Norwegia bije na alarm

Nowe zdolności norweskiej armii

Zakup systemu dalekosiężnej precyzyjnej artylerii to nowa zdolność dla norweskich sił zbrojnych. Projekt wpisuje się w długoterminowy plan rozwoju obronności kraju. Zgodę na taki kierunek wyraził cały norweski parlament. System ma zwiększyć zdolność odstraszania potencjalnych przeciwników.

W ramach umowy Norwegia otrzyma 16 systemów wyrzutni oraz dużą liczbę pocisków. Dostępne będą trzy typy rakiet o różnych zasięgach. Najdłuższy z nich sięga do 500 kilometrów. Żaden inny oferent nie spełnił tego wymogu.
Wcześniej Polska i Norwegia zawarły m.in. porozumienie dotyczące opracowania systemów obrony przed dronami.

Wcześniej Polska i Norwegia zawarły m.in. porozumienie dotyczące opracowania systemów obrony przed dronami.Fot. Kristian Kapelrud/Forsvaret (zdjęcie poglądowe)

Polska jako kluczowy partner w przemyśle obronnym

Produkcja pocisków dla europejskich użytkowników systemu będzie prowadzona w Polsce. Polska już wcześniej zamówiła blisko 300 systemów CHUNMOO oraz tysiące pocisków. Hanwha podpisała z polskimi partnerami umowę na lokalną produkcję. Zakłady w Polsce mają zaopatrywać również Norwegię.

Takie rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw w Europie. Skraca łańcuchy logistyczne i uniezależnia je od produkcji poza kontynentem. Wspólna infrastruktura produkcyjna wzmacnia współpracę Polski i Norwegii. Oba kraje korzystają z tego samego zaplecza technologicznego.
Niepewność wokół USA wzmacnia rządy w Europie. Norwegia pokazuje dane
Pierwsze wyrzutnie i materiały szkoleniowe trafią do Norwegii w latach 2028 – 2029. Dostawy pocisków zaplanowano na lata 2030 – 2031. Równolegle rozwijana będzie współpraca przemysłowa z norweskimi firmami, obejmująca 120 proc. wartości kontraktu. Podpisanie umowy z Hanwha zaplanowano na 30 stycznia.
