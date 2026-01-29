Norweska armia inwestuje 19 mld NOK. Produkcja rakiet trafi do Polski

To element szerszej współpracy z europejskim i koreańskim przemysłem obronnym. Fot. materiały prasowe Hanwha

Norwegia wybrała południowokoreańską firmę Hanwha jako dostawcę nowego systemu lądowej, dalekosiężnej precyzyjnej artylerii rakietowej. Projekt zakłada uruchomienie produkcji pocisków w Polsce. To element szerszej współpracy przemysłowej w Europie.

Norweski rząd ogłosił decyzję 29 stycznia. Nowy system ma wzmocnić zdolności obronne norweskiej armii. Zakup obejmuje wyrzutnie, pociski oraz zaplecze logistyczne i szkoleniowe. Całkowity koszt inwestycji wynosi 19 mld NOK.

Nowe zdolności norweskiej armii Zakup systemu dalekosiężnej precyzyjnej artylerii to nowa zdolność dla norweskich sił zbrojnych. Projekt wpisuje się w długoterminowy plan rozwoju obronności kraju. Zgodę na taki kierunek wyraził cały norweski parlament. System ma zwiększyć zdolność odstraszania potencjalnych przeciwników.



W ramach umowy Norwegia otrzyma 16 systemów wyrzutni oraz dużą liczbę pocisków. Dostępne będą trzy typy rakiet o różnych zasięgach. Najdłuższy z nich sięga do 500 kilometrów. Żaden inny oferent nie spełnił tego wymogu.

Wcześniej Polska i Norwegia zawarły m.in. porozumienie dotyczące opracowania systemów obrony przed dronami.Fot. Kristian Kapelrud/Forsvaret (zdjęcie poglądowe)

Polska jako kluczowy partner w przemyśle obronnym Produkcja pocisków dla europejskich użytkowników systemu będzie prowadzona w Polsce. Polska już wcześniej zamówiła blisko 300 systemów CHUNMOO oraz tysiące pocisków. Hanwha podpisała z polskimi partnerami umowę na lokalną produkcję. Zakłady w Polsce mają zaopatrywać również Norwegię.



Takie rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw w Europie. Skraca łańcuchy logistyczne i uniezależnia je od produkcji poza kontynentem. Wspólna infrastruktura produkcyjna wzmacnia współpracę Polski i Norwegii. Oba kraje korzystają z tego samego zaplecza technologicznego.

Pierwsze wyrzutnie i materiały szkoleniowe trafią do Norwegii w latach 2028 – 2029. Dostawy pocisków zaplanowano na lata 2030 – 2031. Równolegle rozwijana będzie współpraca przemysłowa z norweskimi firmami, obejmująca 120 proc. wartości kontraktu. Podpisanie umowy z Hanwha zaplanowano na 30 stycznia.