Drożyzna i limity tankowania: kosmiczne podwyżki cen paliw w Polsce i Norwegii

50 litrów w przypadku samochodu osobowego;

100 litrów w przypadku samochodu dostawczego do 3,5 t;

300 litrów maszyny rolnicze, budowlane, leśnictwo, itp.;

500 litrów w przypadku samochodu ciężarowego (TIR) oraz autobusów.

Części kierowców w Polsce towarzyszy także strach przed ewentualnym brakiem benzyny i oleju napędowego. Nadmierne tankowanie sprawia, że w wielu miejscach kraju kończą się zapasy poszczególnych stacji paliw. W związku z tym, PKN Orlen wprowadził 8 marca limity zakupu:– Prosimy o tankowanie paliw tylko na bieżące potrzeby, co przełoży się na powrót do pełnej dostępności produktów paliwowych na stacjach PKN ORLEN S.A. Pozwoli nam to szybko i w pełni odbudować zapasy na wszystkich stacjach – informuje spółka.