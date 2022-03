Szalone ceny gazu i ropy naftowej. Norweski przemysł naftowy osiągnął rekordową wartość

Equinor prowadzi przedsięwzięcia w ponad 30 państwach. Fot. Bo B. Randulff, Even Kleppa/materiały prasowe Equinor

Wojna na Ukrainie wciąż kształtuje rynkowe ceny. Inwazja Rosji doprowadziła do nagłego skoku wartości ropy i gazu ziemnego. Kwoty, które należy płacić za surowce, biją kolejne rekordy. Korzysta z tego norweski przemysł wydobywczy.

Wzrost cen ropy i gazu ziemnego działa na korzyść Equinora, norweskiego potentata w przemyśle wydobywczym. 2 marca wartość spółki osiągnęła rekordowy poziom i po raz pierwszy wyniosła 1000 mld NOK. Jeszcze nigdy w historii norweskie przedsiębiorstwo przekroczyło barierę biliona koron. Z sytuacji korzysta przede wszystkim skarb państwa, który jest posiadaczem 67 proc. akcji Equinora.



Jak zwraca uwagę Helge André Martinsen z DNB Markets, norweski przemysł wydobywczy korzysta z sankcji nałożonych na Rosję, które doprowadzają do ciągłego wzrostu cen. – To, w połączeniu z „samosankcjonowaniem”, okazuje się mieć bardziej dramatyczny efekt, niż ktokolwiek przypuszczał – zwraca uwagę ekspert w rozmowie z E24. Martinsen zaznacza też, że „samosankcjonowanie” to nowy trend na rynku. Polega na odwróceniu się od Rosji podmiotów, które dotychczas kupowały od niej surowce.