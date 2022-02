Słaba korona i rekordowe ceny benzyny: norweska gospodarka odczuwa skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Niestabilność rynku ropy i sankcje nałożone na Rosję wpłynęły na stan norweskiej gospodarki. 27 lutego wieczorem wyraźnie osłabł kurs korony norweskiej w stosunku do euro i dolara. Dwa dni wcześniej kierowcy informowali o rekordowych cenach paliw.

Wzrost cen paliw i niestabilność rynku energetycznego to następstwo rosyjskiej agresji na Ukrainę. Efekt trwającej wojny widoczny był w notowaniach już 24 lutego, tuż po zbrojnej napaści na Ukrainę. Od czwartku cena ropy naftowej pozostaje niestabilna. W ciągu dnia kwota, którą należy zapłacić za baryłkę ropy brent, może różnić się o blisko 10 dolarów. 28 lutego wahała się od 97,38 do 105,10 USD.

Sankcje nałożone na Rosję osłabiają koronę norweską

27 lutego norweski rząd poinformował, że dołączy do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję. Część z nich – wykluczenie z systemu SWIFT i restrykcje wymierzone w rosyjski bank centralny – doprowadziły do wahań w kursach walut. W niedzielę korona norweska potaniała w stosunku do euro (10,04 NOK) i dolara (8,92 NOK). Od piątku straciła od ośmiu do dziesięciu øre w stosunku do amerykańskiego i europejskiego odpowiednika.