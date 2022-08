Inflacja w Norwegii najwyższa od ponad 20 lat. Będzie skok stóp procentowych?

Inflacja bazowa w Norwegii podskoczyła w lipcu do najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad. To wynik przekraczający wcześniejsze prognozy, podaje najnowszy raport Centralnego Biura Statystycznego (SSB). Sytuacja ekonomiczna wywiera presję na Norges Bank, aby w tym miesiącu dokonał większej podwyżki stóp procentowych niż wcześniej.

Roczna stopa inflacji zasadniczej, obejmująca również ceny energii, wzrosła do 6,8 proc., podczas gdy analitycy przewidywali 6,3 proc. Gdyby pominąć zmieniające się ceny energii i podatki, wynik to 4,5 proc., co oznacza skok z 3,6 proc. w czerwcu. Jest to najwyższa odnotowana inflacja bazowa od 2001 roku, kiedy rozpoczęto obliczenia tego wskaźnika.