Dobra passa norweskiego eksportu ryb: wartość rośnie nieprzerwanie od trzech lat

W lutym Norwegia wyeksportowała ryby i owoce morza o wartości 13,3 miliarda koron, o 3 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 r. Jako jedne z przyczyn tego zjawiska Norweska Rada ds. Ryb i Owoców Morza wymienia światowy wzrost cen, dobry popyt na rynku morskim i słabą koronę norweską.

– Wartość norweskiego eksportu owoców morza rośnie co miesiąc od trzech lat, co nigdy wcześniej nie miało miejsca – mówi dyrektor zarządzający Christian Chramer z Norweskiej Rady ds. Owoców Morza. – Dzięki dużemu wzrostowi wartości łososia, pstrąga, dorsza i krabów śnieżnych wartość eksportu w lutym wzrosła do historycznie wysokiego poziomu.