Coraz więcej Norwegów wśród miliarderów dolarowych. Podatki płacą... poza krajem
24 sierpnia 2025 10:11
Majątek najbogatszych Norwegów liczony jest w miliardach dolarów. Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)
Miliarderzy dolarowi w Norwegii
Najbogatszy Norweg z obywatelstwem... Cypru
Zestawienie pokazuje, że liczba norweskich miliarderów stale rośnie, ale równocześnie wielu z nich prowadzi działalność i rozlicza podatki poza krajem. W efekcie Norwegia może poszczycić się rosnącym znaczeniem na mapie światowego biznesu, lecz nie przekłada się to bezpośrednio na wpływy do norweskiego budżetu.
