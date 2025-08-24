Coraz więcej Norwegów wśród miliarderów dolarowych. Podatki płacą... poza krajem

Majątek najbogatszych Norwegów liczony jest w miliardach dolarów. Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)

Najświeższe zestawienie przygotowane przez Forbes pokazuje, że grono norweskich tzw. miliarderów dolarowych stale rośnie. Na liście znalazło się kilkanaście nazwisk związanych z Norwegią, jednak wielu z nich mieszka i płaci podatki w innych krajach, przede wszystkim w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy USA. Oznacza to, że choć ich majątek został zgromadzony dzięki norweskiej przedsiębiorczości, zyski podatkowe trafiają do zagranicznych budżetów.

Najbogatszym Norwegiem pozostaje Torstein Hagen, właściciel imperium wycieczkowców, którego fortuna wynosi 10,3 mld dolarów, choć od lat mieszka on w Szwajcarii. W tym samym kraju rezyduje Kjell Inge Røkke, związany z branżą energetyczną, którego majątek to 4,9 mld dolarów. Z kolei Andreas Halvorsen, zarządzający funduszem hedgingowym, mieszka w USA i zgromadził 8,0 mld dolarów. Rodzina Reitan, posiadająca 5,9 mld dolarów, łączy działalność w Norwegii ze strukturami w Szwajcarii.

Miliarderzy dolarowi w Norwegii W zestawieniu pojawiają się także osoby mieszkające w Norwegii i prowadzące działalność na rodzimym rynku, jak Ivar Tollefsen (3,8 mld dolarów, nieruchomości) czy Gustav Magnar Witzøe (3,3 mld dolarów, hodowla łososia). Do grona miliarderów zaliczają się też Caroline Hagen Kjos (2,9 mld dolarów) oraz przedstawiciele rodziny Wilhelmsen, związani z branżą rejsów wycieczkowych, których majątek sięga po 2,7 mld dolarów każdy. Wśród młodszego pokolenia wyróżniają się siostry Katharina i Alexandra Andresen, posiadające odpowiednio 2,0 mld i 1,9 mld dolarów.

Najbogatszy Norweg z obywatelstwem... Cypru W zestawieniu Johna Fredriksena, jednego z najbardziej znanych norweskich armatorów. Jego majątek w dalszym ciągu jest znaczący, jednak nie został on ujęty jako norweski miliarder, gdyż od wielu lat posiada cypryjskie obywatelstwo i jest rezydentem podatkowym poza Norwegią. Tym samym jego fortuna nie jest liczona do grupy norweskich miliarderów, co dodatkowo podkreśla, że część największych majątków związanych historycznie z Norwegią dziś funkcjonuje w innych jurysdykcjach podatkowych.



Zestawienie pokazuje, że liczba norweskich miliarderów stale rośnie, ale równocześnie wielu z nich prowadzi działalność i rozlicza podatki poza krajem. W efekcie Norwegia może poszczycić się rosnącym znaczeniem na mapie światowego biznesu, lecz nie przekłada się to bezpośrednio na wpływy do norweskiego budżetu.