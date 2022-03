Rosjanie mogą prać pieniądze przez Norwegię. Skłonią ich do tego sankcje

Poszukujemy stolarzy do pracy w norweskiej firmie. Poszukujemy stolarzy do pracy w norweskiej firmie. Pracodawca: Barona AS Stanowisko: Stolarz Forma zatrudnienia:Bemanning Kontarkt:

Poszukujemy elektryka do Kongsberg / We are looking for Electrician to Kongsberg Poszukujemy elektryka do pracy w Kongsberg Pracodawca: Barona AS Stanowisko: Elektryk Forma zatrudnienia: