Cała Norwegia odczuje skutki strajku. Pracy może odmówić blisko 40 tysięcy osób

Przemysł, transport, gastronomia, handel i branża offshore odczuwają już straty wywołane strajkiem generalnym. W całym kraju protestuje 23 tys. członków LO oraz blisko 1500 związkowców YS. Jeśli w ciągu czterech dni nie dojdzie do ugody z przedsiębiorcami, 21 kwietnia pracy odmówi 40 tys. osób zrzeszonych w związkach zawodowych.

Trwający od poniedziałku strajk generalny to efekt zerwanych negocjacji pomiędzy LO i YS oraz NHO – największą organizacją zrzeszającą norweskich pracodawców. Związkowcom nie podoba się sposób, w jaki przedsiębiorcy zrealizowali obiecaną podwyżkę w wysokości przekraczającej 5 proc. pensji. Ogólnokrajowa umowa ramowa przewiduje wzrost wynagrodzenia o 3,3 proc. Pozostała część płacy miałaby zostać uregulowana w trakcie rozmów pomiędzy lokalnymi i środowiskowymi przedstawicielami pracowników i pracodawców. LO twierdzi, że uzyskanie w ten sposób blisko 2-procentowej podwyżki jest nierealne dla wielu grup zawodowych. Techniczna Komisja Obliczeniowa ds. Rozliczeń Dochodów (TBU) stwierdziła w maju, że roczny wzrost cen wyniesie w 2023 roku 4,9 proc. Związkowcy chcą, by wzrost pensji przekraczający podany wskaźnik był zagwarantowany umową ramową na poziomie ogólnokrajowym, a nie przy pomocy dodatków lokalnych i środowiskowych.

Nowy kryzys nadciąga do norweskich sklepów?

Strajk dotknął także norweskiego handlu. Do protestu przyłączyło się m.in. 600 pracowników norweskiego oddziału IKEA. Utrudnienia jako pierwsi odczuli klienci IKEA Furuset, IKEA Slependen oraz korzystający z punktów w Oslo. Sieć Felleskjøpet informuje o nienormowanych godzinach pracy w 12 z 42 sklepów. Może dojść do również do czasowych zamknięć w wybrane dni tygodnia. Ewentualna eskalacja strajku doprowadzi do problemów w innych punktach spółki.



Problemy dotkną także sprzedaży w salonach samochodowych. Choć dostawy nowych pojazdów pozostają niezagrożone, wydłużeniu może ulec czas oczekiwania na przygotowanie aut do odbioru w kraju fiordów.