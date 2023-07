Branża turystyczna idzie na rekord. Słaba korona powoduje napływ turystów

W tym roku norweska turystyka może liczyć na rekordowe przychody. Hotele i kempingi odnotowują bardzo duży wzrost rezerwacji - niski kurs korony powoduje, że zagraniczni turyści napływają do Norwegii jak nigdy wcześniej.

Roczne dochody w samym lipcu

Przedstawiciele branży turystycznej już teraz informują, że tegoroczne dochody będą rekordowe. Właściciel jednego z kurortów na Lofotach w rozmowie z agencją prasową NTB mówi o 20-30 proc. wzroście obrotów od zeszłego roku. Szacuje, że w samym lipcu firma zarobi ok. 35 mln NOK - tyle, co przez cały ubiegły rok. Zauważa, że zazwyczaj połowa gości dokonujących rezerwacji, to turyści z zagranicy, w tym roku odsetek cudzoziemców jest jednak znacznie wyższy.