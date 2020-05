Branża budowlana: należy znieść kwarantannę dla pracowników EOG

Szef Krajowego Stowarzyszenia Branży Budowlanej (BNL) uważa, że władze powinny znieść kwarantannę dla obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są zatrudnieni w sektorze budowlanym - tak, jak uczyniono to w przypadku osób dojeżdżających do pracy ze Szwecji i Finlandii.

To wyzwanie dla firm

Sandnes uważa, że obecna obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna po przyjeździe do Norwegii stanowi duże wyzwanie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. - Kilka firm zatrudnia pracowników rotacyjnych, co jest wyzwaniem przy obecnych przepisach dotyczących kwarantanny - komentuje. Szef Stowarzyszenia sądzi także, że należałoby wprowadzić wyjątki od obowiązku poddania się kwarantannie dla zagranicznych techników-serwisantów, którzy wykonują niezbędną dla danych firm konserwację maszyn.



Odnosi się także do rządowych zapowiedzi, zgodnie z którymi od 1 czerwca mają być ponownie rozpatrywane zasady kwarantanny w przypadku podróży służbowych z regionu nordyckiego do Norwegii. - Branża budowlana nie może czekać do lata - podsumowuje krótko Sandnes.