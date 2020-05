Kraj fiordów skraca kwarantannę: co się zmieniło?

Wśród ogłoszonych podczas konferencji 7 maja postanowień w ramach kolejnego etapu łagodzenia w Norwegii restrykcji wprowadzonych w marcu do walki z koronawirusem znalazła się decyzja, na którą czekali m.in. pracownicy zagraniczni. Minister zdrowia Bent Høie poinformował, że obowiązek odbycia kwarantanny zostaje skrócony z 14 do 10 dni.

Kwarantanna w kraju fiordów wciąż dotyczy osób, które miały bliski kontakt z zarażonymi koronawirusem. Jako bliski kontakt nadal rozumie się przebywanie w towarzystwie zdiagnozowanego chorego przez przynajmniej kwadrans w odległości mniejszej niż dwa metry. Kwarantannie muszą poddać się także ci, którzy do mieli styczność z zakażoną osobą zanim potwierdzono u niej COVID-19 i wystąpiły u niej pierwsze symptomy. Widełki czasowe to do 48 godzin przed diagnozą.