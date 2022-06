Bezrobocie najniższe od 14 lat. Wśród zatrudnionych cudzoziemców dominują Polacy

Choć statystyki SSB dają powody do zadowolenia, norweski rynek pracy zmaga się także z problemami. Pomimo wyjątkowo niskiego wskaźnika bezrobocia, przedsiębiorcy mają problemy z pozyskaniem pracowników. W połowie maja NAV informował, że tylko od stycznia do kwietnia bieżącego roku w systemie pojawiło się 38 400 ogłoszeń o pracę w sezonie letnim – to 63 proc. więcej niż w 2021, a ponad dwa razy więcej ofert niż dwa lata temu.Z jeszcze trudniejszą sytuacją zmagają się pracodawcy, którzy chcą zatrudnić pracowników na stałe. Około 11 tys. norweskich firm boryka się z brakami kadrowymi. Łącznie brakować ma około 70 tys. osób. Największy niedobór dotyczy służby zdrowia (15 750) oraz sektora budowlanego (11 500). – Nigdy wcześniej nie zarejestrowano więcej wakatów niż do tej pory w tym roku – podsumowuje NAV.