40 koron za litr paliwa i podwyżka cen biletów: latem może spełnić się czarny scenariusz

Od kilku tygodni norwescy kierowcy obserwują rekordowe ceny paliw. Na postępującą drożyznę ma przede wszystkim wpływ zmienna wartość ropy naftowej. Część analityków twierdzi, że to dopiero początek podwyżek.

– W najgorszym przypadku tego lata zaobserwujemy wzrost cen do 40 koron – kreśli czarny scenariusz Per Magnus Nysveen, główny analityk Rystad Energy. – Nie zdziwię się, jeśli ceny osiągną 30-40 koron – przyznał na łamach NRK Reidar Retterholt z Norweskiego Stowarzyszenia Właścicieli Samochodów Ciężarowych. Paliwa osiągnęły najwyższą wartość 9 marca. Najdrożej było w północnych regionach kraju. Kierowcy płacili ponad 27 NOK za litr oleju napędowego oraz 25,50 NOK za litr benzyny. W ciągu dziesięciu dni zaobserwowano wzrost cen o około pięć koron.



Wartość ropy naftowej ma również wpływ na linie lotnicze. Surowiec wykorzystywany jest do produkcji paliw lotniczych. Przewoźnicy obciążają kosztami pasażerów, podnosząc ceny biletów. – Musimy spodziewać się podwyżek w ciągu 4-6 tygodni. Nie wiadomo jednak, jaka będzie ich wysokość – przewiduje w rozmowie z Nettavisen Hans Jørgen Elnæs, analityk rynku lotniczego z Winair AS. Dodał też, że najbardziej drastyczne prognozy mówią o podrożeniu biletów o 45 proc.