Znamy nowe norweskie słowo roku 2021: korona i pandemia zdetronizowane

Na zdjęciu: stadion Al Janoub w katarskim mieście Al-Wakra. Fot. Palácio do Planalto, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Znane jest już słowo, które najmocniej zyskało na znaczeniu w 2021 roku w Norwegii: to sportvaske. Rada Języka Norweskiego zwróciła się w kierunku państw, które wykorzystują sport do tzw. wybielania reputacji, czyli poprawy wizerunku poprzez organizację wielkich imprez sportowych.

Rada Języka Norweskiego wybrała łącznie 10 słów, które odnoszą się do aktualnych problemów i słownictwa używanego przez mieszkańców kraju fiordów. Tegoroczny numer jeden, czyli sportsvaske, pochodzi od angielskiego sportswashing i odnosi się do działań rządów autorytarnych, które poprzez organizację wydarzeń sportowych lub sponsoring klubów i reprezentacji polepszają wizerunek.



Pozostałe słowa odnoszą się do m.in. troski o klimat (mikromobilitet, arealnøytral i biogen), równouprawnienia funkcji w państwie (sysselmester/sysselmeister) oraz pandemii koronawirusa (TISK, antivakser/antivaksar, mutantvirus).



Mikromobilność (mikromobilitet) wskazuje na potrzebę wykorzystywania pojazdów i urządzeń bez napędu spalinowego do pokonywania krótkich, codziennych dystansów. Z kolei neutralność obszarowa (arealnøytral) odnosi się do ponownego zagospodarowania terenów i obiektów tak, by nie cierpiało na tym środowisko.