Znamy decyzję norweskiego rządu: obywatele kolejnych państw z obowiązkiem kwarantanny

W najbliższym tygodniu Polacy mogą podróżować do Norwegii bez obowiązku kwarantanny. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweski rząd zdecydował, że 10-dniową kwarantanną zostaną objęte osoby przybywające do kraju fiordów z Czech, Francji, Monako oraz Szwajcarii. Zmieniono również status części szwedzkich regionów. Według informacji z czwartku, 6 sierpnia, obowiązek kwarantanny nie zostanie nałożony na Polaków.

We Francji, Szwajcarii i Czechach odnotowano w ciągu ostatnich 14 dni od 22 do 28 nowych przypadków infekcji na 100 000 mieszkańców. W Monako wskaźnik wynosi 36 zakażeń. Jak informuje FHI, w żadnym z dotychczasowych „czerwonych państw” sytuacja nie poprawiła się. Obostrzenia zostały zdjęte jedynie z podróżujących do wybranych regionów Szwecji: Uppsala, Södermanland, Dalarna, Västerbotten. 10-dniowa kwarantanna została nałożona ponownie na kursujących pomiędzy Norwegią a Kronoberg i Skanią.