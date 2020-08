Dobrowolna kwarantanna dla tych, którzy wrócili z Polski

Władze gminy Bodø proszą wszystkich, którzy w ostatnich dniach przylecieli z Polski, o poddanie się dobrowolnej, 10-dniowej kwarantannie, poinformowano w komunikacie prasowym z 6 sierpnia. W ciągu 24 godzin na terenie gminy zarejestrowano dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem - jedna osoba zarażona przybyła z Polski.

Władze Bodø, z którego tanimi liniami bezpośrednio można polecieć do Gdańska, apelują o zachowanie wszelkich środków ostrożności przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Wizz Air uruchamia nowe połączenie z Polski do Norwegii. Polecimy na Północ

Współczynnik zakażeń rośnie

W Polsce wskaźnik zakażeń covid-19 rośnie z dnia na dzień - obecnie wynosi 20,1 na 100 tys. mieszkańców. 6 sierpnia odnotowano 726 nowych przypadków koronawirusa - to kolejny dobowy rekord zarażeń w kraju nad Wisłą.



Próg Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) dla krajów, które mają mieć status „zielonych” i dla osób z nich przybyłych, które mają w Norwegii zostać zwolnione z 10-dniowej kwarantanny, jest taki, że wskaźnik zakażeń nie powinien przekraczać 20 na 100 tys. mieszkańców.



Jutro dowiemy się, czy Polska nadal zachowa zielone oznaczenie, czy też zmieni kolor na czerwony, co będzie oznaczać, że norweski rząd nie zaleca podróży do tego kraju.