Zmiany w przepisach wjazdowych: te osoby nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu na covid-19

Od północy 30 listopada cudzoziemcy pełniący tzw. krytyczne funkcje społeczne nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego w ciągu poprzedzających 72 godzin. Do krytycznych funkcji społecznych należy m.in. personel medyczny, załogi lotniczego pogotowia ratunkowego, służby bezpieczeństwa czy niezbędny personel techniczny (pełna lista tutaj ).- Zmiany są konieczne, aby personel z zagranicy, który miał zająć się krytycznymi funkcjami społecznymi, mógł wjechać do kraju. Nie każda z tych osób ma dostatecznie dobry dostęp do testów [na koronawirusa - przyp.red.] w swoim kraju, a my polegamy na tych osobach, jeśli chodzi o świadczenie solidnych usług zdrowotnych i opiekuńczych - wyjaśnił decyzję władz minister zdrowia Bent Høie.Środowisko medyczne apelowało do rządu o dokonanie zmian w przepisach, bowiem wiele norweskich szpitali zatrudnia zagraniczny personel, bez którego placówki nie mogą funkcjonować. - Wymóg negatywnego testu na 72 godziny przed przybyciem [...] może osłabić możliwość zapewnienia solidnych usług zdrowotnych i gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych - podkreślono w rządowym komunikacie