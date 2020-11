Dzieci bez ograniczeń wjazdu: rząd dostosowuje warunki kwarantanny oraz konieczność przeprowadzenia testu na COVID-19

Rząd wprowadził także kilka zmian dotyczących kwarantanny wjazdowej. Z 10-dniowej izolacji zwolnieni zostali pracownicy dojeżdżający ze Szwecji lub Finlandii więcej niż jeden raz w ciągu 15 dni. Do grona wyjątków dołączył również personel pokładowy samolotów, który rozpoczyna pracę na terytorium Norwegii. Zwolnienie z kwarantanny objęło także uczniów, którzy przyjeżdżają do kraju i mieszkają w akademikach lub internatach. Zmiany również weszły w życie o północy 20 listopada 2020 r.Jak informuje resort sprawiedliwości, kwarantanna wjazdowa jest skutecznym narzędziem w walce z pandemią. Przyznaje też, że może być uciążliwa dla osób podróżujących. W związku z tym, jej regulacje mogą być na bieżąco zmieniane, by ułatwić wybranym grupom wjazd na terytorium Norwegii.