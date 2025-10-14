Meteorolodzy ostrzegają. Do Norwegii nadciąga zmiana pogody
14 października 2025 14:37
Pierwsze wydanie zimy zawsze jest krótkotrwałe i kończy się szybkimi roztopami. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Na północy przewidywane są nocne przymrozki. W górach możliwe są opady śniegu. Podobne warunki mogą występować lokalnie w innych częściach Norwegii.
Północna Norwegia. Pogoda w październiku
Dodatkowo z kierunku północno-zachodniego zawieje chłodniejszy wiatr. Pogłębi to spadek temperatur i przybliży możliwe opady. Tym razem nie pod postacią deszczu, a śniegu.
Pogorszenie pogody oznacza konieczność zmiany opon. W przeciwnym wypadku, może dojść do paraliżu komunikacyjnego.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
