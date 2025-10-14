Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Meteorolodzy ostrzegają. Do Norwegii nadciąga zmiana pogody

Redakcja

14 października 2025 14:37

Kopiuj link
Meteorolodzy ostrzegają. Do Norwegii nadciąga zmiana pogody

Pierwsze wydanie zimy zawsze jest krótkotrwałe i kończy się szybkimi roztopami. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Do Norwegii nadchodzi wyraźne ochłodzenie. Po dniach z temperaturami powyżej normy, od piątku prognozy zakładają znaczny spadek wskazań termometrów. W niektórych regionach możliwe są opady śniegu i przymrozki.

W pierwszej połowie tygodnia wysokie ciśnienie nad Morzem Północnym zapewnia suche i słoneczne warunki nad południową częścią kraju. Meteorolodzy ostrzegają, że nawet jeśli dzienne wartości sięgają ponad 10 st. C, to od piątku nastąpi przesunięcie się temperatur do poziomów bardziej typowych dla października.

Na północy przewidywane są nocne przymrozki. W górach możliwe są opady śniegu. Podobne warunki mogą występować lokalnie w innych częściach Norwegii.
170 mln koron na klimat i ryzyko naturalne. Norwegia finansuje nowe badania

Północna Norwegia. Pogoda w październiku

W środę do północnej części kraju napłynie niż atmosferyczny przynoszący deszcze i mgły. W Troms i Finnmark mogą wystąpić silne podmuchy wiatru, sięgające nawet 20–25 m/s. Możliwe jest wydanie ostrzeżeń pogodowych.

Dodatkowo z kierunku północno-zachodniego zawieje chłodniejszy wiatr. Pogłębi to spadek temperatur i przybliży możliwe opady. Tym razem nie pod postacią deszczu, a śniegu.
Pogorszenie pogody oznacza konieczność zmiany opon. W przeciwnym wypadku, może dojść do paraliżu komunikacyjnego.

Pogorszenie pogody oznacza konieczność zmiany opon. W przeciwnym wypadku, może dojść do paraliżu komunikacyjnego.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Choć zimowa aura nie obejmie całego kraju od razu, meteorolodzy podkreślają, że do ogłoszenia początku zimy potrzeba dni ze średnią dobową temperaturą równą lub poniżej zera. Nadal obowiązuje sezon jesienny, choć warunki mogą coraz częściej zbliżać się do typowych dla zimy.
