Zima wkracza do Norwegii. Pierwszy taki weekend w kraju fiordów

Ochłodzenie obejmie całą Norwegię. Fot. Fotolia

Nadchodzące dni przyniosą znaczną zmianę pogody w Norwegii. Po łagodnym i wilgotnym środku tygodnia kraj czeka ochłodzenie. Meteorolodzy ostrzegają przed śniegiem i silnym wiatrem na północy kraju.

Chłodne masy powietrza z północy będą napływać nad cały kraj. Meteorolog Alexander Skeltved zapowiada, że północny wiatr nasili się 13 i 14 listopada, przynosząc ochłodzenie.



W północnej Norwegii słupki rtęci mogą spaść nawet do minus pięciu stopni, a wzdłuż wybrzeża temperatura utrzyma się w okolicach zera. W południowej części kraju nocą możliwy jest przymrozek, a w ciągu dnia temperatura będzie oscylować wokół zera.

Żółte ostrzeżenia dla kilku regionów Instytut Meteorologiczny wydał żółte ostrzeżenie dla regionów Nordfjord, Møre og Romsdal oraz Trøndelag. Prognozy wskazują, że w ciągu doby może spaść do pięciu centymetrów śniegu.



W północnej Norwegii opady śniegu już występują i mają utrzymywać się. Skeltved zapowiada, że mieszkańcy północy powinni przygotować się na ciągłe śnieżyce i zimowe warunki na drogach.

W Finnmarku możliwe porywiste podmuchy i ograniczona widoczność.Fot. Fotolia

Silny wiatr i polarny niż Dodatkowym zagrożeniem będzie silny wiatr związany z napływającym niżem. Żółte ostrzeżenie wydano również dla Finnmarku, gdzie przewidywane są porywiste podmuchy.



Polarny niż przyniesie szczególnie trudniejsze warunki atmosferyczne w rejonie Lofotów i Vesterålen. Meteorolodzy podkreślają, że w tych regionach spodziewane są gwałtowne zmiany pogody oraz ograniczona widoczność.

Podczas gdy północ i środkowa Norwegia zmierzą się z trudnymi warunkami, południe kraju pozostanie stosunkowo spokojne. Skeltved zapowiada, że w weekend to właśnie Østlandet i Sørlandet będą cieszyć się najlepszą pogodą. Tam prognozowane jest chłód i pogodne niebo.