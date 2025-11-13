Zima wkracza do Norwegii. Pierwszy taki weekend w kraju fiordów
13 listopada 2025 14:37
Ochłodzenie obejmie całą Norwegię. Fot. Fotolia
W północnej Norwegii słupki rtęci mogą spaść nawet do minus pięciu stopni, a wzdłuż wybrzeża temperatura utrzyma się w okolicach zera. W południowej części kraju nocą możliwy jest przymrozek, a w ciągu dnia temperatura będzie oscylować wokół zera.
Żółte ostrzeżenia dla kilku regionów
W północnej Norwegii opady śniegu już występują i mają utrzymywać się. Skeltved zapowiada, że mieszkańcy północy powinni przygotować się na ciągłe śnieżyce i zimowe warunki na drogach.
Silny wiatr i polarny niż
Polarny niż przyniesie szczególnie trudniejsze warunki atmosferyczne w rejonie Lofotów i Vesterålen. Meteorolodzy podkreślają, że w tych regionach spodziewane są gwałtowne zmiany pogody oraz ograniczona widoczność.
Dziś mapki przy identycznych temperaturach są alarmująco czerrrrwone
I opis jak z katastrofy o płonącej planecie.
Zimą temperatury minus 20 i metr śniegu były czymś zupełnie normalnym i opis o świetnej zimowej pogodzie .
Dziś kilka stopni mrozu i 5 centymetrów śniegu w listopadzie a nagłówki o niebezpieczeństwie.
Ci za dziwna presją społeczna i inżynieria strachu