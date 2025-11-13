Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Zima wkracza do Norwegii. Pierwszy taki weekend w kraju fiordów

Redakcja

13 listopada 2025 14:37

Zima wkracza do Norwegii. Pierwszy taki weekend w kraju fiordów

Ochłodzenie obejmie całą Norwegię. Fot. Fotolia

Nadchodzące dni przyniosą znaczną zmianę pogody w Norwegii. Po łagodnym i wilgotnym środku tygodnia kraj czeka ochłodzenie. Meteorolodzy ostrzegają przed śniegiem i silnym wiatrem na północy kraju.

Chłodne masy powietrza z północy będą napływać nad cały kraj. Meteorolog Alexander Skeltved zapowiada, że północny wiatr nasili się 13 i 14 listopada, przynosząc ochłodzenie.

W północnej Norwegii słupki rtęci mogą spaść nawet do minus pięciu stopni, a wzdłuż wybrzeża temperatura utrzyma się w okolicach zera. W południowej części kraju nocą możliwy jest przymrozek, a w ciągu dnia temperatura będzie oscylować wokół zera.
Burza z kosmosu nadciąga. Norwegowie szykują się na widowisko na niebie

Żółte ostrzeżenia dla kilku regionów

Instytut Meteorologiczny wydał żółte ostrzeżenie dla regionów Nordfjord, Møre og Romsdal oraz Trøndelag. Prognozy wskazują, że w ciągu doby może spaść do pięciu centymetrów śniegu.

W północnej Norwegii opady śniegu już występują i mają utrzymywać się. Skeltved zapowiada, że mieszkańcy północy powinni przygotować się na ciągłe śnieżyce i zimowe warunki na drogach.
W Finnmarku możliwe porywiste podmuchy i ograniczona widoczność.

W Finnmarku możliwe porywiste podmuchy i ograniczona widoczność.Fot. Fotolia

Silny wiatr i polarny niż

Dodatkowym zagrożeniem będzie silny wiatr związany z napływającym niżem. Żółte ostrzeżenie wydano również dla Finnmarku, gdzie przewidywane są porywiste podmuchy.

Polarny niż przyniesie szczególnie trudniejsze warunki atmosferyczne w rejonie Lofotów i Vesterålen. Meteorolodzy podkreślają, że w tych regionach spodziewane są gwałtowne zmiany pogody oraz ograniczona widoczność.
Norwegia jeszcze nigdy nie była tak gorąca: kolejny rekord ciepła
Podczas gdy północ i środkowa Norwegia zmierzą się z trudnymi warunkami, południe kraju pozostanie stosunkowo spokojne. Skeltved zapowiada, że w weekend to właśnie Østlandet i Sørlandet będą cieszyć się najlepszą pogodą. Tam prognozowane jest chłód i pogodne niebo.
1
1
0
1
0
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Anonimowy
24 godzin temu
Co to się dzieję z tą Norwegią, że dają ostrzeżenia przy 5cm śniegu i to w połowie listopada
0
Odpowiedz
Nwo
15 godzin temu
Jeszcze na początku lat 2000 latem mapki pogodowe były zielone a na nich 25 30 stopni Celsjusza i słoneczko a opis przepiękna pogoda słoneczny dzień.
Dziś mapki przy identycznych temperaturach są alarmująco czerrrrwone
I opis jak z katastrofy o płonącej planecie.

Zimą temperatury minus 20 i metr śniegu były czymś zupełnie normalnym i opis o świetnej zimowej pogodzie .

Dziś kilka stopni mrozu i 5 centymetrów śniegu w listopadzie a nagłówki o niebezpieczeństwie.
Ci za dziwna presją społeczna i inżynieria strachu
0
Odpowiedz

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

