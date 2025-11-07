Norwegia jeszcze nigdy nie była tak gorąca: kolejny rekord ciepła

Dividalen w Troms okazało się jedną z najsuchszych stacji w październiku, z opadami o 33 proc. niższymi niż zwykle. Fot. Vilde Jagland, Meteorologisk Institutt

Październik w Norwegii zakończył się niemal dwa stopnie powyżej średniej, co oznacza 18 miesiąc z rzędu z temperaturą wyższą niż normalnie. To najdłuższy taki okres w historii norweskich pomiarów, które sięgają 1901 roku. Poprzedni rekord wynosił 15 miesięcy i został odnotowany między lutym 2014 a kwietniem 2015 roku.

Według danych Instytutu Meteorologicznego październik 2025 roku był ósmym najcieplejszym miesiącem w historii obserwacji. Średnie odchylenie temperatur wyniosło od trzech stopni powyżej normy w regionach Møre og Romsdal, Nordland i Finnmark do około pół stopnia w Vestland, Innlandet i Østfold.



Klimatolog Jostein Mamen podkreśla, że jesień w Norwegii staje się coraz cieplejsza, a wpływ człowieka na te zmiany jest wyraźny. W Dividalen w Troms zanotowano jednocześnie jeden z najsuchszych październików – opady były niższe o 33 proc. niż zwykle.

Mapa Norwegii pokazuje odchylenia temperatury powyżej normy. Kolor pomarańczowy oznacza największe odchylenie, a jasnożółty – najmniejsze.Il. Meteorologisk Institutt

Nowe rekordy temperatur i dłuższe lato Rekordy ciepła padły głównie na południu kraju. Na 11 stacjach meteorologicznych odnotowano najwyższe średnie temperatury października, a na siedmiu najwyższe wartości maksymalne. Najcieplejszym dniem miesiąca był 11 października, kiedy w Landvik w Grimstad termometry wskazały 20,2 stopnia.



Nowe rekordy padły również w Lindesnes, Mandal oraz na sześciu stacjach na Svalbardzie. Według Josteina Mamen’a, typowo letnie temperatury coraz częściej utrzymują się do października, co oznacza, że norweska jesień przesuwa się w czasie i staje się łagodniejsza.

Ekstremalne zjawiska pogodowe podczas huraganu Amy Na początku października Norwegię nawiedził huragan Amy, przynosząc silny wiatr i obfite opady w południowych regionach kraju. Najsilniejszy podmuch – 62,4 m/s – zarejestrowano na stacji Mannen w Møre og Romsdal, a w Bergen odnotowano rekordowe dla października 36,6 m/s.



Największy dobowy opad wyniósł 90,9 mm i wystąpił w Fyriegg w Telemark. W sumie 24 stacje meteorologiczne odnotowały nowe rekordy dla dobowej sumy opadów.

Mapa pokazująca temperaturę w Norwegii w październiku według klasyfikacji. Il. Meteorologisk Institutt

Więcej opadów na południu, susza na północy Na poziomie całego kraju październik był o 20 proc. bardziej wilgotny niż średnia z poprzednich lat. Miesiąc uplasował się jako 25. najbardziej deszczowy październik w historii norweskich pomiarów. W regionach Trøndelag, Vestfold i Akershus spadło od 110 do 160 proc. więcej deszczu niż zwykle, a lokalnie nawet do 260 proc. normy.



Najwięcej opadów zanotowano w Lurøy (445,6 mm), a najmniej w Dividalen II (26,2 mm). W zachodniej Norwegii, zwłaszcza w Vestland, niektóre stacje odnotowały opady mniejsze o 55–60 proc. Dane te pokazują coraz większe różnice klimatyczne między regionami kraju oraz rosnącą zmienność pogody w Norwegii.

Mapa pokazująca ilość opadów w Norwegii w październiku, sklasyfikowana.Il. Meteorologisk Institutt

Zarówno rekordowe temperatury, jak i ekstremalne zjawiska pogodowe wskazują na przyspieszające zmiany klimatyczne w Norwegii. Coraz dłuższe okresy ciepła, połączone z intensywnymi opadami i silnymi wiatrami, stają się nową normą. Meteorologisk institutt zapowiada dalsze monitorowanie trendów, które mogą mieć wpływ na środowisko, gospodarkę oraz codzienne życie mieszkańców kraju.