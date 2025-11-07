Norwegia jeszcze nigdy nie była tak gorąca: kolejny rekord ciepła
07 listopada 2025 15:32
Dividalen w Troms okazało się jedną z najsuchszych stacji w październiku, z opadami o 33 proc. niższymi niż zwykle. Fot. Vilde Jagland, Meteorologisk Institutt
Klimatolog Jostein Mamen podkreśla, że jesień w Norwegii staje się coraz cieplejsza, a wpływ człowieka na te zmiany jest wyraźny. W Dividalen w Troms zanotowano jednocześnie jeden z najsuchszych październików – opady były niższe o 33 proc. niż zwykle.
Mapa Norwegii pokazuje odchylenia temperatury powyżej normy. Kolor pomarańczowy oznacza największe odchylenie, a jasnożółty – najmniejsze.Il. Meteorologisk Institutt
Nowe rekordy temperatur i dłuższe lato
Nowe rekordy padły również w Lindesnes, Mandal oraz na sześciu stacjach na Svalbardzie. Według Josteina Mamen’a, typowo letnie temperatury coraz częściej utrzymują się do października, co oznacza, że norweska jesień przesuwa się w czasie i staje się łagodniejsza.
Ekstremalne zjawiska pogodowe podczas huraganu Amy
Największy dobowy opad wyniósł 90,9 mm i wystąpił w Fyriegg w Telemark. W sumie 24 stacje meteorologiczne odnotowały nowe rekordy dla dobowej sumy opadów.
Mapa pokazująca temperaturę w Norwegii w październiku według klasyfikacji. Il. Meteorologisk Institutt
Więcej opadów na południu, susza na północy
Najwięcej opadów zanotowano w Lurøy (445,6 mm), a najmniej w Dividalen II (26,2 mm). W zachodniej Norwegii, zwłaszcza w Vestland, niektóre stacje odnotowały opady mniejsze o 55–60 proc. Dane te pokazują coraz większe różnice klimatyczne między regionami kraju oraz rosnącą zmienność pogody w Norwegii.
