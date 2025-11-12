Burza z kosmosu nadciąga. Norwegowie szykują się na widowisko na niebie
12 listopada 2025 12:33
Możliwe są zakłócenia w systemach nawigacyjnych. Fot. pxhere.com (zdjęcie poglądowe)
Oznacza to możliwość wystąpienia wyjątkowo intensywnej zorzy polarnej, widocznej także w południowych częściach Europy. Ødegaard podkreślił, że oprócz niezwykłego spektaklu świetlnego mogą wystąpić zakłócenia w działaniu systemów komunikacyjnych i nawigacyjnych.
Najsilniejsza eksplozja od lat
Zjawisko to spowodowało tzw. zdarzenie przyziemne, podczas którego promieniowanie dociera aż do powierzchni planety. Takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko – średnio raz w trakcie jednego cyklu słonecznego.
Połączone chmury gazu mogą wzmocnić efekt
Rekordowa aktywność Słońca
Ødegaard zaznacza jednak, że zjawiska tego typu są trudne do przewidzenia, a rzeczywisty poziom aktywności może okazać się zarówno wyższy, jak i nieco słabszy.
