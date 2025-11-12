Burza z kosmosu nadciąga. Norwegowie szykują się na widowisko na niebie

Możliwe są zakłócenia w systemach nawigacyjnych. Fot. pxhere.com (zdjęcie poglądowe)

Nad Norwegią oraz daleko na południu Europy pojawi się wyjątkowo silna zorza polarna. To efekt serii potężnych eksplozji na Słońcu, które wyrzuciły w kierunku Ziemi ogromne ilości rozgrzanego gazu. Naukowcy ostrzegają, że zjawisku mogą towarzyszyć zakłócenia w pracy urządzeń nawigacyjnych.

Astrofizyk Knut Jørgen Røed Ødegaard poinformował, że gęste chmury gazu dotrą do Ziemi 12 i 13 listopada 2025 roku. Według jego prognoz kilka z nich może połączyć się tuż przed dotarciem do atmosfery Ziemi, co dodatkowo wzmocni efekt.



Oznacza to możliwość wystąpienia wyjątkowo intensywnej zorzy polarnej, widocznej także w południowych częściach Europy. Ødegaard podkreślił, że oprócz niezwykłego spektaklu świetlnego mogą wystąpić zakłócenia w działaniu systemów komunikacyjnych i nawigacyjnych.

Najsilniejsza eksplozja od lat We wtorek na Słońcu odnotowano eksplozję o sile klasy X5, należącej do najwyższej kategorii promieniowania rentgenowskiego. W jej wyniku powstała silna burza protonowa, która dotarła do Ziemi niemal natychmiast.



Zjawisko to spowodowało tzw. zdarzenie przyziemne, podczas którego promieniowanie dociera aż do powierzchni planety. Takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko – średnio raz w trakcie jednego cyklu słonecznego.

Rekordowa aktywność słoneczna od 22 lat.Fot. pixabay.com/ kie-ker / Pixabay License

Połączone chmury gazu mogą wzmocnić efekt Według Ødegaarda trzy chmury gazu poruszające się z prędkością kilku mln kilometrów na godzinę mogą połączyć się i wzmocnić swoje oddziaływanie. Podobne zjawiska notowano już w ostatnim roku, a ich skutkiem były zorze widoczne daleko na południu kontynentu. Jeśli sytuacja się powtórzy, obserwatorzy nieba mogą spodziewać się jednego z najsilniejszych pokazów świetlnych od wielu lat.

Rekordowa aktywność Słońca Aktywność słoneczna osiągnęła obecnie najwyższy poziom od 22 lat. Eksperci przewidują, że siła burzy magnetycznej osiągnie poziom G3–G4 w pięciostopniowej skali, a na skali Kp – wartość 8 z maksymalnych 9 punktów.



Ødegaard zaznacza jednak, że zjawiska tego typu są trudne do przewidzenia, a rzeczywisty poziom aktywności może okazać się zarówno wyższy, jak i nieco słabszy.