Zbliżają się ferie zimowe w Norwegii: rząd przedstawił zalecenia dla podróżnych

12 lutego minister zdrowia i opieki Bent Høie poprowadził konferencję prasową na temat zaleceń i środków ostrożności na nadchodzące ferie zimowe. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele Norweskiego Urzędu ds. Zdrowia i Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Oto, czego zgodnie z najnowszymi postanowieniami władz należy przestrzegać, aby uniknąć ponownego wzrostu infekcji w Norwegii.

Można podróżować między gminami

Dopuszczalne są za to wyjazdy do hytty, własnej lub wynajętej, lub hotelu na terenie kraju. Jeśli to możliwe, zaleca sie jednak unikanie transportu ublicznego. Osoby podróżujące do gmin, w których obowiązują mniej rygorystyczne środki, powinny co do zasady postępować zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w gminie, w której mieszkają. Jeśli na przykład w gminie zamieszkania istnieje wymóg używania maseczki na twarz, powinno się ją nosić w tych samych sytuacjach w gminie, do której się wyjeżdża, nawet jeśli nie ma tam odpowiedniego wymogu. Gdy podróżny zarazi się koronawirusem w hotelu, musi w nim zostać i poddać się kwarantannie.