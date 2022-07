Żartował, że ma bombę. Nie poleciał do Norwegii

Humor dopisywał 36-latkowi z Chojnic podczas odprawy na gdańskim lotnisku. Mężczyzna zażartował, że w jego bagażu jest bomba. Dowcip nie rozbawił jednak Straży Granicznej ani kapitana samolotu lecącego do Norwegii.

Do zdarzenia doszło 11 lipca w porcie lotniczym w Gdańsku. 36-letni mieszkaniec Chojnic podczas odprawy bagażowo-biletowej, “pomimo ostrzeżeń, by nie robić takich żartów”, co podkreśla Straż Graniczna, chwalił się, że w jego walizce znajduje się bomba.