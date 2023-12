Zakup alkoholu w Norwegii: godziny otwarcia Vinmonopolet w okresie świątecznym 2023

Boże Narodzenie już za kilka dni, więc osoby, które będą je spędzać w Norwegii, i miałyby ochotę popić świąteczną kolację lampką wina, powinny się pospieszyć z zakupem napojów procentowych. Podobnie z zapasami mocniejszych trunków z okazji celebracji wejścia w nowy rok.

Od 20 grudnia do Wigilii wszystkie sklepy są otwarte do godziny 18:00 od poniedziałku do piątku oraz do godziny 16:00 w sobotę przed wigilią. Niektóre mniejsze punkty Vinmonopolet są zwykle zamknięte w poniedziałki, wtorki i środy. Tydzień przedświąteczny to jednak wyjątek dla niemal wszystkich sklepów i oprócz Kjøllefjord, Kautokeino i Eikelandsosen we wtorek 19 grudnia będą one czynne. Większość sklepów monopolowych otwarta jest o godz 10:00.



Dla pewności można sprawdzić godziny otwarcia na stronie internetowej Vinmonopolet lub w aplikacji.