Małpia ospa dotarła do Norwegii. Osoba z objawami przebywała w Oslo

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) poinformował, że w Oslo przebywała osoba z objawami małpiej ospy. To cudzoziemiec, u którego rozpoznano chorobę po powrocie do domu.

FHI, w trosce o prywatność, nie informuje o płci, wieku i miejscu zamieszkania zainfekowanej osoby. Wiadomo, że przebywała w Oslo od 6 do 10 maja. W trakcie pobytu w norweskiej stolicy wykazywała objawy małpiej ospy. Zakażenie zdiagnozowano po powrocie do domu – miejsca, w którym już wcześniej informowano o występowaniu małpiej ospy. Oslo współpracuje ze służbą zdrowia, by sprawdzić, z kim miała kontakt zainfekowana osoba. Mieszkańcy stolicy, którzy mogli być narażeni na kontakt z cudzoziemcem, zostaną poproszeni o obserwowanie stanu zdrowia.