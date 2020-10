Wynik już w 15 minut. Norwegia zapewni 5 milionów szybkich testów na koronawirusa

- Zawarliśmy umowę na zakup trzech milionów szybkich testów na koronawirusa. Mamy także możliwość wykonania kolejnych dwóch milionów testów - powiedział minister zdrowia Bent Høie podczas konferencji prasowej 6 października. Testy, których wynik będzie dostępny już po 15 minutach, wystarczą na cały rok.

Do tej pory w Norwegii na obecność koronawirusa przetestowano ok. 1,1 mln osób, poinformował szef resortu zdrowia. - Szybkie testy to nowe narzędzie, by ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji - dodał Høie.