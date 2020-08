Wrócili do pracy, poczekają na zaległy zasiłek: 37 tys. wniosków NAV rozpatrzy dopiero we wrześniu

NAV poinformował o nowych procedurach dotyczących rozpatrywania wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Zmiany odczują osoby, które straciły pracę w marcu, kwietniu lub maju, a w kolejnych miesiącach wróciły na stanowiska. Urząd rozpatrzy ich podania dopiero we wrześniu.

Po wybuchu kryzysu związanego z epidemią koronawirusa, Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) otrzymał ponad 430 tys. wniosków o dagpenger. Większość z nich została rozpatrzona w drugiej połowie marca oraz w kwietniu. Obecnie w urzędzie pozostało 67 tys. podań przeznaczonych do dalszego procedowania. Autorzy większości z nich – 37 tys. – poczekają na odpowiedź do września. Są to osoby, które do maja były bezrobotne, ale w późniejszych miesiącach znalazły pracę lub wróciły na dotychczasowe stanowiska.