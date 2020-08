Wkrótce możesz otrzymać nakaz zwrotu pieniędzy: NAV rozliczył zaliczki zasiłku dla bezrobotnych

Po wprowadzeniu obostrzeń związanych z covid-19 Norwegia musiała zmierzyć się z kryzysem. Mieszkańcy kraju fiordów jeszcze w marcu złożyli ponad 300 tys. wniosków o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Urząd Pracy i Polityki Socalnej (NAV), chcąc poprawić trudną sytuację obywateli, opracował schemat wypłacania zaliczek. Okazuje się, że nie każdemu wnioskodawcy świadczenia się należały. Od połowy sierpnia NAV rozpocznie wysyłkę listów, które mogą zawierać obowiązek zwrotu całości zaliczki.

Ny analyse fra NAV viser at ordningen med på forskudd på dagpenger ble mest brukt av de med størst behov for inntektssikring. En tredjedel av de som søkte dagpenger den første halvannen måneden under koronakrisen, mottok forskudd på dagpenger. https://t.co/g5A2XdDxwn

Kto będzie musiał oddać zaliczkę?

Jeśli pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych, ale twoja sytuacja się poprawiła i wróciłeś do pracy, otrzymasz wezwanie do zapłaty środków, które otrzymałeś w ramach zaliczki. Płatność może zostać przekazana do urzędu z góry lub spłacana w ratach. W takiej samej sytuacji znajdą się osoby, które otrzymały zaliczkę, ale NAV nie przyznał im prawa do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.