Rekordowe poparcie dla UE i EOG. Norwegowie zadowoleni ze współpracy w Europie

Większość produktów kupowanych przez Norwegów pochodzi z państw Unii Europejskiej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Jak wynika z nowego sondażu, ponad 65 proc. Norwegów pozytywnie wypowiada się na temat porozumienia zawartego przez kraj fiordów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wzrost poparcia zauważalny jest także wśród sympatyków dołączenia do Unii Europejskiej, choć przeciwników pomysłu wciąż jest jednak zdecydowanie więcej.

Badanie dotyczące stosunku do UE i EOG zostało przeprowadzono przez Sentio Research Norway AS dla redakcji Nationen i Klassekampen. W okresie od 25 do 31 maja ankietowano 1000 osób. 29,2 proc. Norwegów przyznało, że popiera pomysł przyłączenia kraju do Unii Europejskiej. To najwyższy wskaźnik od października 2010 roku. Przeciwników takiego rozwiązania jest jednak zdecydowanie więcej – 62 proc. 8,8 proc. mieszkańców kraju fiordów nie ma zdania na ten temat.

Poparcie dla EOG rośnie od kilku lat Badacze Sentio raportują, że 65,9 proc. ankietowanych przyznało, że zagłosowaliby za przystąpieniem Norwegii do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To najwyższy wskaźnik poparcia dla porozumienia, który kiedykolwiek odnotowano w kraju. Przeciwko opowiada się 22,2 proc. badanych, a 11,9 proc. nie ma zdania. – W ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat poparcie dla EOG było ogromne i stale rośnie. Widzimy też, że coraz więcej osób rozważa możliwość przynależności do UE – skomentował dla E24 Fredrik Mellem, sekretarz generalny Europejskiego Ruchu na rzecz Narodu.

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym weszło w życie pierwszego stycznia 1994 roku. Dotyczy regulacji warunkujących współpracę państw UE z Norwegią i Islandią. Fot. flickr.com / Anders Bruun Nørring / https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Sprawę skomentował także Roy Pedersen, lider ruchu „Nie dla UE”. – Z badania wynika, że dane pozostają na stabilnym poziomie. Potwierdzają, że osoby stojące w opozycji do członkostwa Norwegii w UE stanowią większość. Sytuacja nie zmieniła się od 15 lat – przyznał w rozmowie z E24.



Pomimo silnych związków z państwami Unii Europejskiej, Norwegia nigdy nie przystąpiła do organizacji. Mieszkańcy kraju fiordów dwukrotnie sprzeciwili się pomysłowi podczas referendum – w 1972 i 1994 roku. Wśród powodów podawane są niechęć związana z regulacjami, którymi objęty zostałby norweski przemysł wydobywczy. Skandynawowie nie chcieli także dokładać się do wspólnego budżetu.