  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Wojna uderza w rolnictwo. W Norwegii nagle wstrzymano sprzedaż nawozów

Redakcja

12 marca 2026 14:01

7
Wojna uderza w rolnictwo. W Norwegii nagle wstrzymano sprzedaż nawozów

Rolnictwo coraz częściej szuka sposobów na bardziej efektywne nawożenie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Konflikt z Iranem może uderzyć w globalny system żywnościowy. W Norwegii wstrzymano sprzedaż nawozów dla rolników. Dostawy otrzymają jedynie ci, którzy złożyli zamówienia wcześniej.

Znaczna część składników potrzebnych do produkcji nawozów transportowana jest z regionu Zatoki Perskiej. Surowce przepływają przez cieśninę Ormuz. Wśród nich znajdują się mocznik, amoniak i fosforany. Wstrzymanie transportu w tym rejonie może szybko wpłynąć na globalną produkcję nawozów. Sytuację monitorują firmy z sektora rolniczego i nawozowego.
Świat wstrzymuje oddech. Ropa drożeje najszybciej od lat

Wstrzymana sprzedaż nawozów w Norwegii

W Norwegii zbliża się wiosenny sezon prac polowych. Dystrybutor nawozów mineralnych Felleskjøpet przestał przyjmować nowe zamówienia. Firma informuje, że sytuacja na rynku jest niepewna. Mogą pojawić się gwałtowne i trudne do przewidzenia zmiany cen oraz dostaw. Sprzedaż została wstrzymana do odwołania.

Większość nawozów używanych przez norweskich rolników trafia na rynek właśnie przez Felleskjøpet Agri i Felleskjøpet Rogaland Agder. Około 70 proc. rolników złożyło już zamówienia. Wiele gospodarstw robi to z dużym wyprzedzeniem, nawet latem poprzedniego roku. Część rolników otrzymała już dostawy. Około jedna trzecia gospodarstw nie zdążyła zamówić nawozu przed wybuchem konfliktu.
Spadek produkcji rolnej wpływa na ceny żywności.

Spadek produkcji rolnej wpływa na ceny żywności.Fot. pxhere.com / CC0 Public Domain

Ryzyko dla globalnej produkcji żywności

Jedna trzecia kluczowych składników potrzebnych do produkcji nawozów transportowana jest z regionu Zatoki Perskiej. Statki z surowcami zostały zatrzymane. Może to zagrozić produkcji nawozów wykorzystywanych na całym świecie. O sytuacji informuje koncern nawozowy Yara. Firma wskazuje na możliwe konsekwencje dla systemu żywnościowego.

Zakłady Yary potrzebują do produkcji nawozów mocznika, amoniaku i fosforanów. Firma podkreśla, że nawozy odgrywają kluczową rolę w produkcji żywności. Według spółki brak nawożenia przez jeden sezon może zmniejszyć plony nawet o 50 proc. Jednocześnie część produkcji nawozów w regionu została ograniczona. Dodatkowym problemem są rosnące ceny surowców.
Norwegia zyska przez konflikt na Bliskim Wschodzie? Ceny surowców szaleją
Dystrybutorzy nawozów w Norwegii zapewniają, że obecne zapasy pozwalają zrealizować zamówienia złożone przed wstrzymaniem sprzedaży. Decyzja o zatrzymaniu nowych zamówień weszła w życie we wtorek o godzinie 19. Sytuacja na rynku pozostaje niepewna. Dalszy rozwój wydarzeń zależy od przebiegu konfliktu oraz możliwości transportu surowców z regionu Zatoki Perskiej. W kolejnych tygodniach może to wpłynąć na dostępność nawozów w wielu krajach.
0
0
0
1
0

l
2 godziny temu
to niech importuja z Bialorusi
0
e
1 godzinę temu
Ukrainie potrzebne są ruskie surowce,
1
