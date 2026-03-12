Wojna uderza w rolnictwo. W Norwegii nagle wstrzymano sprzedaż nawozów
12 marca 2026 14:01
Rolnictwo coraz częściej szuka sposobów na bardziej efektywne nawożenie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wstrzymana sprzedaż nawozów w Norwegii
Większość nawozów używanych przez norweskich rolników trafia na rynek właśnie przez Felleskjøpet Agri i Felleskjøpet Rogaland Agder. Około 70 proc. rolników złożyło już zamówienia. Wiele gospodarstw robi to z dużym wyprzedzeniem, nawet latem poprzedniego roku. Część rolników otrzymała już dostawy. Około jedna trzecia gospodarstw nie zdążyła zamówić nawozu przed wybuchem konfliktu.
Ryzyko dla globalnej produkcji żywności
Zakłady Yary potrzebują do produkcji nawozów mocznika, amoniaku i fosforanów. Firma podkreśla, że nawozy odgrywają kluczową rolę w produkcji żywności. Według spółki brak nawożenia przez jeden sezon może zmniejszyć plony nawet o 50 proc. Jednocześnie część produkcji nawozów w regionu została ograniczona. Dodatkowym problemem są rosnące ceny surowców.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.