Wojna uderza w rolnictwo. W Norwegii nagle wstrzymano sprzedaż nawozów

Rolnictwo coraz częściej szuka sposobów na bardziej efektywne nawożenie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Konflikt z Iranem może uderzyć w globalny system żywnościowy. W Norwegii wstrzymano sprzedaż nawozów dla rolników. Dostawy otrzymają jedynie ci, którzy złożyli zamówienia wcześniej.

Znaczna część składników potrzebnych do produkcji nawozów transportowana jest z regionu Zatoki Perskiej. Surowce przepływają przez cieśninę Ormuz. Wśród nich znajdują się mocznik, amoniak i fosforany. Wstrzymanie transportu w tym rejonie może szybko wpłynąć na globalną produkcję nawozów. Sytuację monitorują firmy z sektora rolniczego i nawozowego.

Wstrzymana sprzedaż nawozów w Norwegii W Norwegii zbliża się wiosenny sezon prac polowych. Dystrybutor nawozów mineralnych Felleskjøpet przestał przyjmować nowe zamówienia. Firma informuje, że sytuacja na rynku jest niepewna. Mogą pojawić się gwałtowne i trudne do przewidzenia zmiany cen oraz dostaw. Sprzedaż została wstrzymana do odwołania.



Większość nawozów używanych przez norweskich rolników trafia na rynek właśnie przez Felleskjøpet Agri i Felleskjøpet Rogaland Agder. Około 70 proc. rolników złożyło już zamówienia. Wiele gospodarstw robi to z dużym wyprzedzeniem, nawet latem poprzedniego roku. Część rolników otrzymała już dostawy. Około jedna trzecia gospodarstw nie zdążyła zamówić nawozu przed wybuchem konfliktu.

Spadek produkcji rolnej wpływa na ceny żywności.Fot. pxhere.com / CC0 Public Domain

Ryzyko dla globalnej produkcji żywności Jedna trzecia kluczowych składników potrzebnych do produkcji nawozów transportowana jest z regionu Zatoki Perskiej. Statki z surowcami zostały zatrzymane. Może to zagrozić produkcji nawozów wykorzystywanych na całym świecie. O sytuacji informuje koncern nawozowy Yara. Firma wskazuje na możliwe konsekwencje dla systemu żywnościowego.



Zakłady Yary potrzebują do produkcji nawozów mocznika, amoniaku i fosforanów. Firma podkreśla, że nawozy odgrywają kluczową rolę w produkcji żywności. Według spółki brak nawożenia przez jeden sezon może zmniejszyć plony nawet o 50 proc. Jednocześnie część produkcji nawozów w regionu została ograniczona. Dodatkowym problemem są rosnące ceny surowców.

Dystrybutorzy nawozów w Norwegii zapewniają, że obecne zapasy pozwalają zrealizować zamówienia złożone przed wstrzymaniem sprzedaży. Decyzja o zatrzymaniu nowych zamówień weszła w życie we wtorek o godzinie 19. Sytuacja na rynku pozostaje niepewna. Dalszy rozwój wydarzeń zależy od przebiegu konfliktu oraz możliwości transportu surowców z regionu Zatoki Perskiej. W kolejnych tygodniach może to wpłynąć na dostępność nawozów w wielu krajach.