Władze Sandefjord obawiają się kolejek na lotnisku: na Torp wyląduje ponad 1500 osób z Europy Wschodniej

Według szacunków władz Sandefjord drugiego i trzeciego stycznia na miejskim lotnisku wyląduje co najmniej 1500 osób, które powrócą do Norwegii z Europy Wschodniej. Pierwszym krokiem po wyjściu z samolotu powinno być przekazanie wypełnionego formularza służbom . Może to stworzyć nieznane wcześniej problemy. – Ludzie nie wypełniają formularza przed wejściem na lotnisko. Może się to przyczynić do powstania kolejek na lotnisku – informuje szef kontroli granicznej w południowo-wschodnim okręgu policyjnym, Torill Sorte.