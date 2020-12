Trondheim: Rekordy zachorowań na COVID-19. Władze apelują o rozsądek w sylwestra

Sytuacja epidemiczna w Trondheim pogarsza się z dnia na dzień. Fot. CucombreLibre, flickr.com (CC BY 2.0)

Służby sanitarne poinformowały 30 grudnia o 79 kolejnych zakażonych koronawirusem mieszkańcach Trondheim. To nowy rekord zainfekowanych. Od dwóch tygodni wskaźnik zachorowań w mieście niebezpiecznie wzrasta. Władze miasta apelują o ostrożność i rozwagę w planowaniu zabaw sylwestrowych.

Obecny współczynnik zakażeń wynosi w Trondheim 245,9 na 100 tys. mieszkańców. Sytuacja epidemiczna w mieście jest zdecydowanie trudniejsza niż Oslo, gdzie statystyki mówią o 194,2 infekcjach na 100 tys. mieszkańców. Poprzedni rekord nowych zachorowań wynosił 64 przypadki, a władze odnotowały go w niedzielę, 27 grudnia. 30 grudnia zebrał się sztab zarządzania kryzysowego, który wystosował kilka apeli do mieszkańców. Postanowiono też, że noworoczny pokaz fajerwerków zostanie odwołany.

„Zrezygnujcie z przyjęć noworocznych”

W ciągu ostatnich dwóch tygodni służby sanitarne w Trondheim poinformowały o 505 nowych zakażeniach koronawirusem. W związku z tym zarządzający gminą Morten Wolden wystosował apel do mieszkańców Trondheim. – Liczba zakażeń pokazuje powagę sytuacji, w której się znaleźliśmy. Jeśli zaplanowaliście przyjęcie noworoczne, zapomnijcie o nim. Nic się nie stanie, jeśli spotkacie się z kilkoma osobami. Nie warto jednak przekraczać liczby 10 gości. Ważne jest nie tylko to, jak będziemy zachowywać się na imprezie sylwestrowej, ale także kwestia najbliższych tygodni. Od najbliższego poniedziałku każdy, kto może pracować w domu, musi skorzystać z tej możliwości – zaapelował Morten Wolden. Przypomniał też, że szczególną ostrożność należy zachować w dwóch pierwszych tygodniach Nowego Roku. Do Trondheim przybędą w tym czasie tysiące osób, które opuściły miasto na święta lub sylwestra.