Wiosna przesuwa się w kalendarzu. Meteorolodzy pokazują, jak bardzo zmieniła się zima w Norwegii

W wielu miejscach częściej będzie padał deszcz zamiast śniegu. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Wiosna pojawia się coraz wcześniej w wielu regionach Norwegii. Nowe dane norweskiego Instytutu Meteorologicznego pokazują, że zima skraca się nawet o dwa tygodnie. W niektórych miastach liczba dni zimy wyraźnie spadła w ostatnich dekadach.

Meteorolodzy analizują zmiany między dwiema 30-letnimi seriami pomiarów: z lat 1961-1990 oraz 1991-2020. Dane wskazują na wyraźne przesunięcie początku meteorologicznej wiosny. W wielu miejscach pojawia się ona wcześniej niż w poprzednich dekadach. Zmiany są szczególnie widoczne w południowej części kraju i w regionach nadmorskich.

Wiosna przychodzi wcześniej Meteorologiczna wiosna zaczyna się wtedy, gdy średnia temperatura dobowa osiąga co najmniej 0 stopni i utrzymuje tendencję wzrostową. Według badaczy taka sytuacja występuje obecnie wcześniej niż w przeszłości. W wielu miejscach różnica wynosi około dwóch tygodni. W niektórych regionach jest jeszcze większa.



Zmiany są bardziej widoczne na południu kraju oraz wzdłuż wybrzeża. W chłodniejszych częściach Norwegii przesunięcie początku wiosny jest mniejsze. Klimatolodzy wskazują jednak na jeden wspólny trend dla całego kraju. Temperatury rosną, a sezon zimowy stopniowo się skraca.

Szybsze topnienie śniegu wpływa na poziom wód w rzekach.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Coraz mniej dni zimy Dane Norweskiego Instytutu Meteorologicznego pokazują spadek liczby dni zimy w wielu miastach. W Oslo w latach 1991-2020 notowano średnio o 22 dni zimy mniej niż w poprzednim 30-leciu. W Bodø liczba takich dni spadła o 48. W Røros zmiana była znacznie mniejsza i wyniosła dwa dni.



W części miast nadmorskich zimowe warunki pojawiają się dziś rzadziej niż wcześniej. Dotyczy to m.in. Kristiansand, Stavanger i Bergen. Według meteorologów miasta te w wielu latach nie spełniają już kryteriów meteorologicznej zimy. Jednocześnie naukowcy obserwują ogólny spadek liczby dni ze śniegiem i temperaturą poniżej zera.

Prognozy norweskiego Centrum Usług Klimatycznych wskazują, że do 2100 roku pokrywa śnieżna może dalej się zmniejszać w dużej części Norwegii. Jednocześnie wyższe temperatury oznaczają więcej opadów. W niektórych regionach wysokogórskich większa ilość opadów może nadal przynosić śnieg zamiast deszczu. Skala tych zmian będzie zależeć od poziomu globalnych emisji gazów cieplarnianych w kolejnych latach.