Wiosna przesuwa się w kalendarzu. Meteorolodzy pokazują, jak bardzo zmieniła się zima w Norwegii
07 marca 2026 08:36
W wielu miejscach częściej będzie padał deszcz zamiast śniegu. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Wiosna przychodzi wcześniej
Zmiany są bardziej widoczne na południu kraju oraz wzdłuż wybrzeża. W chłodniejszych częściach Norwegii przesunięcie początku wiosny jest mniejsze. Klimatolodzy wskazują jednak na jeden wspólny trend dla całego kraju. Temperatury rosną, a sezon zimowy stopniowo się skraca.
Szybsze topnienie śniegu wpływa na poziom wód w rzekach.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Coraz mniej dni zimy
W części miast nadmorskich zimowe warunki pojawiają się dziś rzadziej niż wcześniej. Dotyczy to m.in. Kristiansand, Stavanger i Bergen. Według meteorologów miasta te w wielu latach nie spełniają już kryteriów meteorologicznej zimy. Jednocześnie naukowcy obserwują ogólny spadek liczby dni ze śniegiem i temperaturą poniżej zera.
