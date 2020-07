Więcej osób zarażonych chorobami wenerycznymi w Norwegii. Rekordy bije chlamydia

W 2019 roku w Norwegii odnotowano rekordową liczbę zarażonych chlamydią. W zeszłym roku zdiagnozowano 28 466 przypadków, co oznacza wzrost o 6,6 proc. w stosunku do 2018 (26 570 osób). Liczba osób, które zaraziły się chlamydią, wzrosła szczególnie wśród młodych ludzi. 60 proc. ogółu chorych stanowią kobiety – 73 proc. poniżej 25. roku życia.

O 44 przypadki więcej zarażeń rzeżączką zgłoszono w zeszłym roku niż w 2018. 54 proc. z 1703 chorych to mieszkańcy Oslo, 67 proc. urodziło się w Norwegii. Większość chorych stanowią mężczyźni – 1325 przypadków.

Kiła

Przypadki zarażenia kiłą notowano zwłaszcza w większych miastach i stolicy Norwegii. Raport wykazał nieznaczny spadek w 2019 roku do 206 przypadków w stosunku do 231 w roku poprzednim. Zdecydowana większość chorych to mężczyźni – 192 osoby.