Wezwali do Polaka oddział specjalny. 33-latek zakłócał lot z Norwegii

Awantura na pokładzie samolotu lecącego z Norwegii do Gdańska. Fot. Morski Oddział Straży Granicznej/materiały prasowe

Agresywny pasażer zakłócił rejs z Norwegii do Gdańska. 33-letni Polak był pijany i nie reagował na polecenia załogi. Po lądowaniu na lotnisku w Rębiechowie interweniowała Straż Graniczna.

Do zdarzenia doszło 3 marca podczas lotu z Norwegii do Gdańska. Mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec innych pasażerów i obsługi samolotu. Ignorował polecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas lądowania. Po przylocie został wyprowadzony z pokładu w kajdankach przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Agresywne zachowanie na pokładzie 33-letni Polak był pod wpływem alkoholu. Podczas lotu zachowywał się wulgarnie wobec innych pasażerów. Zakłócał porządek na pokładzie i nie reagował na polecenia załogi. Szczególnie problematyczna była sytuacja podczas przygotowania do lądowania. Mężczyzna odmówił zapięcia pasów bezpieczeństwa.



Załoga samolotu zdecydowała o wezwaniu służb. Informacja o agresywnym pasażerze została przekazana jeszcze przed lądowaniem. Na lotnisku w Gdańsku czekali funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej. Po otwarciu drzwi samolotu weszli na pokład. Mężczyzna został obezwładniony i wyprowadzony w kajdankach.

Mężczyzna używał wulgaryzmów i zakłócał porządek podczas lotu.Fot. Morski Oddział Straży Granicznej/materiały prasowe

Interwencja Straży Granicznej Po zatrzymaniu 33-latek został przewieziony do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Spędził tam noc do czasu wytrzeźwienia. Dopiero następnego dnia funkcjonariusze przeprowadzili dalsze czynności. Mężczyzna usłyszał konsekwencje związane z naruszeniem porządku na pokładzie samolotu. Sprawa zakończyła się nałożeniem mandatu.



Straż Graniczna ukarała pasażera mandatem w maksymalnej wysokości 1 tys. zł. Sankcja dotyczyła zakłócania porządku publicznego podczas lotu. Funkcjonariusze przypominają, że polecenia załogi samolotu są obowiązujące dla wszystkich pasażerów. Dotyczy to szczególnie sytuacji związanych z bezpieczeństwem lotu. Ich ignorowanie może skutkować interwencją służb po wylądowaniu.

Zdarzenie zakończyło się bez zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu i pozostałych pasażerów. Interwencja została przeprowadzona tuż po lądowaniu maszyny w Gdańsku. Funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych regularnie reagują w podobnych sytuacjach na lotnisku w Rębiechowie. Każde zgłoszenie o zakłóceniu porządku na pokładzie jest sprawdzane natychmiast po przylocie samolotu.