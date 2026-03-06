Wezwali do Polaka oddział specjalny. 33-latek zakłócał lot z Norwegii
Awantura na pokładzie samolotu lecącego z Norwegii do Gdańska. Fot. Morski Oddział Straży Granicznej/materiały prasowe
Agresywne zachowanie na pokładzie
Załoga samolotu zdecydowała o wezwaniu służb. Informacja o agresywnym pasażerze została przekazana jeszcze przed lądowaniem. Na lotnisku w Gdańsku czekali funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej. Po otwarciu drzwi samolotu weszli na pokład. Mężczyzna został obezwładniony i wyprowadzony w kajdankach.
Mężczyzna używał wulgaryzmów i zakłócał porządek podczas lotu.Fot. Morski Oddział Straży Granicznej/materiały prasowe
Interwencja Straży Granicznej
Straż Graniczna ukarała pasażera mandatem w maksymalnej wysokości 1 tys. zł. Sankcja dotyczyła zakłócania porządku publicznego podczas lotu. Funkcjonariusze przypominają, że polecenia załogi samolotu są obowiązujące dla wszystkich pasażerów. Dotyczy to szczególnie sytuacji związanych z bezpieczeństwem lotu. Ich ignorowanie może skutkować interwencją służb po wylądowaniu.
