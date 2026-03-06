Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Wezwali do Polaka oddział specjalny. 33-latek zakłócał lot z Norwegii

Redakcja

06 marca 2026 09:02

Kopiuj link
1
Wezwali do Polaka oddział specjalny. 33-latek zakłócał lot z Norwegii

Awantura na pokładzie samolotu lecącego z Norwegii do Gdańska. Fot. Morski Oddział Straży Granicznej/materiały prasowe

Agresywny pasażer zakłócił rejs z Norwegii do Gdańska. 33-letni Polak był pijany i nie reagował na polecenia załogi. Po lądowaniu na lotnisku w Rębiechowie interweniowała Straż Graniczna.

Do zdarzenia doszło 3 marca podczas lotu z Norwegii do Gdańska. Mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec innych pasażerów i obsługi samolotu. Ignorował polecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas lądowania. Po przylocie został wyprowadzony z pokładu w kajdankach przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Przeczytaj również Napięcie wokół młodych w stolicy Norwegii. Granaty i

Agresywne zachowanie na pokładzie

33-letni Polak był pod wpływem alkoholu. Podczas lotu zachowywał się wulgarnie wobec innych pasażerów. Zakłócał porządek na pokładzie i nie reagował na polecenia załogi. Szczególnie problematyczna była sytuacja podczas przygotowania do lądowania. Mężczyzna odmówił zapięcia pasów bezpieczeństwa.

Załoga samolotu zdecydowała o wezwaniu służb. Informacja o agresywnym pasażerze została przekazana jeszcze przed lądowaniem. Na lotnisku w Gdańsku czekali funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej. Po otwarciu drzwi samolotu weszli na pokład. Mężczyzna został obezwładniony i wyprowadzony w kajdankach.
Mężczyzna używał wulgaryzmów i zakłócał porządek podczas lotu.

Mężczyzna używał wulgaryzmów i zakłócał porządek podczas lotu.Fot. Morski Oddział Straży Granicznej/materiały prasowe

Interwencja Straży Granicznej

Po zatrzymaniu 33-latek został przewieziony do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Spędził tam noc do czasu wytrzeźwienia. Dopiero następnego dnia funkcjonariusze przeprowadzili dalsze czynności. Mężczyzna usłyszał konsekwencje związane z naruszeniem porządku na pokładzie samolotu. Sprawa zakończyła się nałożeniem mandatu.

Straż Graniczna ukarała pasażera mandatem w maksymalnej wysokości 1 tys. zł. Sankcja dotyczyła zakłócania porządku publicznego podczas lotu. Funkcjonariusze przypominają, że polecenia załogi samolotu są obowiązujące dla wszystkich pasażerów. Dotyczy to szczególnie sytuacji związanych z bezpieczeństwem lotu. Ich ignorowanie może skutkować interwencją służb po wylądowaniu.
Przeczytaj również Miały być wpływy, podatek nawet nie wszedł w życie. Norwegia wycofuje kontrowersyjną opłatę
Zdarzenie zakończyło się bez zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu i pozostałych pasażerów. Interwencja została przeprowadzona tuż po lądowaniu maszyny w Gdańsku. Funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych regularnie reagują w podobnych sytuacjach na lotnisku w Rębiechowie. Każde zgłoszenie o zakłóceniu porządku na pokładzie jest sprawdzane natychmiast po przylocie samolotu.
1
0
0
1
0

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta
Blacharz/lakiernik samochodowy
Przejdź do ogłoszenia
Blacharz/lakiernik samochodowy Troll Rental Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As Pedzik transport Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Szkolenia Online 96015 Masaż
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Alicja
27 minut temu
Tylko tysiąc?
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.