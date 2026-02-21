Napięcie wokół młodych w stolicy Norwegii. Granaty i "przemoc na zlecenie" w Oslo
21 lutego 2026 13:04
Policja zwiększyła obecność patroli w wybranych dzielnicach. Fot. Kevin Hackert, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)
Mniej poważnej przemocy
Zmniejszyła się także liczba nieletnich ofiar rozbojów. W 2024 roku było ich 148. W 2025 roku liczba ta spadła do 70. Według policji oznacza to mniej zdarzeń, które mogą mieć długotrwałe skutki dla dzieci i młodzieży.
Mimo spadku statystyk poziom przestępczości uznawany jest za zbyt wysoki.Fot. Daniel DeNiazi (Flickr.com, CC BY-SA 2.0)
Poważne incydenty i nowe metody rekrutacji
Kilka dni później granat wybuchł także w lokalu gastronomicznym w Strømmen w Lillestrøm. Policja określa zdarzenia jako przełomowe. Zaznacza, że podobne tendencje obserwowane są w wielu krajach. Służby monitorują rozwój sytuacji we współpracy z innymi instytucjami.
W ostatnich latach wprowadzono kilka środków zapobiegawczych. Wśród nich jest indywidualna opieka "jeden na jeden" dla młodzieży powracającej do przestępstw. Działa także system szybkiego rozpatrywania spraw osób poniżej 18 lat. Policja zwiększyła obecność patroli w wybranych dzielnicach.
Łącznie w 2025 roku w okręgu Oslo zarejestrowano 86 380 zgłoszeń. To o 6 proc. więcej niż rok wcześniej i 16 proc. powyżej średniej z ostatnich pięciu lat. Wzrost dotyczył głównie kradzieży i aktów wandalizmu. Policja wskazuje jednak, że ma to związek z nowymi cyfrowymi rozwiązaniami do rejestracji zgłoszeń, co wpływa na statystykę bez bezpośredniego przełożenia na faktyczny poziom przestępczości.
Raport Norwegia
