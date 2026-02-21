Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Napięcie wokół młodych w stolicy Norwegii. Granaty i "przemoc na zlecenie" w Oslo

Redakcja

21 lutego 2026 13:04

5
Napięcie wokół młodych w stolicy Norwegii. Granaty i

Policja zwiększyła obecność patroli w wybranych dzielnicach. Fot. Kevin Hackert, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Liczba zgłoszeń w sprawach z podejrzanymi w wieku 10-17 lat spadła w Oslo o 5 proc. w 2025 roku. Mimo to policja wskazuje na kilka bardzo poważnych zdarzeń, które wpłynęły na obraz bezpieczeństwa w mieście.

Z rocznej statystyki okręgu policyjnego w Oslo wynika, że w 2025 roku odnotowano 3 107 zgłoszeń z udziałem nieletnich podejrzanych. Spadek dotyczy przede wszystkim przestępstw z użyciem przemocy.
Szokujące dane z Norwegii. O mieszkanie trudno, a setki tysięcy to pustostany

Mniej poważnej przemocy

Największy wpływ na spadek miała redukcja o 15 proc. w kategorii przestępstw z użyciem przemocy. Wyraźnie zmniejszyła się liczba zgłoszeń dotyczących uszkodzenia ciała i ciężkiego uszkodzenia ciała. Największy spadek odnotowano w grupie 10–14 lat. W tej kategorii liczba zgłoszeń była o 24 proc. niższa niż rok wcześniej.

Zmniejszyła się także liczba nieletnich ofiar rozbojów. W 2024 roku było ich 148. W 2025 roku liczba ta spadła do 70. Według policji oznacza to mniej zdarzeń, które mogą mieć długotrwałe skutki dla dzieci i młodzieży.
Mimo spadku statystyk poziom przestępczości uznawany jest za zbyt wysoki.

Mimo spadku statystyk poziom przestępczości uznawany jest za zbyt wysoki.Fot. Daniel DeNiazi (Flickr.com, CC BY-SA 2.0)

Poważne incydenty i nowe metody rekrutacji

Pomimo ogólnego spadku w statystykach odnotowano kilka poważnych zdarzeń. Policja wskazuje na przypadki przemocy traktowanej jako "usługa". Młodzi ludzie byli rekrutowani przez zaszyfrowane aplikacje. W 2025 roku doszło m.in. do eksplozji granatu w Pilestredet w Oslo.

Kilka dni później granat wybuchł także w lokalu gastronomicznym w Strømmen w Lillestrøm. Policja określa zdarzenia jako przełomowe. Zaznacza, że podobne tendencje obserwowane są w wielu krajach. Służby monitorują rozwój sytuacji we współpracy z innymi instytucjami.

W ostatnich latach wprowadzono kilka środków zapobiegawczych. Wśród nich jest indywidualna opieka "jeden na jeden" dla młodzieży powracającej do przestępstw. Działa także system szybkiego rozpatrywania spraw osób poniżej 18 lat. Policja zwiększyła obecność patroli w wybranych dzielnicach.

Łącznie w 2025 roku w okręgu Oslo zarejestrowano 86 380 zgłoszeń. To o 6 proc. więcej niż rok wcześniej i 16 proc. powyżej średniej z ostatnich pięciu lat. Wzrost dotyczył głównie kradzieży i aktów wandalizmu. Policja wskazuje jednak, że ma to związek z nowymi cyfrowymi rozwiązaniami do rejestracji zgłoszeń, co wpływa na statystykę bez bezpośredniego przełożenia na faktyczny poziom przestępczości.
0
0
0
1
0
Komentarze (5)
Dodaj komentarz
Karol
20 godzin temu
Musimy się przygotować na to, co się wydarzy po zakończeniu wojny na Ukrainie – powiedział we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami komendant główny policji gen insp Marek Boroń. Dodał, że policja liczy się m in ze wzrostem przestępczości z użyciem broni wykorzystywanej wcześniej na froncie.
0
Odpowiedz
Kto by pomyślał ?
1 dzień temu
Wincyj przybyszy którym dla zmylenia własnych obywateli daje się norweski paszport
0
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (5)

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

