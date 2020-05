Unia chce ruszyć turystykę. Straty finansowe branży są kolosalne

27 milionów osób w UE bezpośrednio lub pośrednio pracuje w turystyce Photo by parth upadhyay on Unsplash

Przemysł turystyczny stanowi 10 procent gospodarki Unii Europejskiej i 12 procent zatrudnienia. Komisja Europejska podała do wiadomości publicznej, że wirus COVID-19 może kosztować światową turystykę do 400 miliardów euro. Ta sama komisja przedstawiła pomysły na to, jak wesprzeć jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, która poważnie ucierpiała w starciu z epidemią.

13 maja Komisja Europejska przedstawiła strategię, tzw. “pakiet turystyczny”, która ma otworzyć kraje unii na okres letni i ruszyć sektor turystyczny. Ponowne otwarcie granic będzie możliwe między państwami członkowskimi „o podobnych profilach ryzyka”. Powołana do życia ma zostać europejska agencja kontroli chorób (ECDC), której zadaniem będzie prowadzenie wykazów o obszarach z niskim skażeniem wirusem. Uwzględniono także niedyskryminację w zakresie przepisów dotyczących narodowości, co oznacza że między krajami sąsiadującymi, które złagodzą środki dotyczące przejazdów, będą mogli poruszać się wszyscy obywatele UE, a nie tylko obywatele tych konkretnych krajów sąsiednich. Te wytyczne mają zminimalizować negatywny wpływ Sars-CoV-2 na turystykę.

Będą zwolnienia Największy na świecie międzynarodowy koncern turystyczny TUI pod koniec marca zatrudniał 53 500 pracowników. 13 maja ogłoszono, że miejsca pracy zostaną zredukowane o 8000 stanowisk. Niemiecki operator podróży odnotował deficyt w wysokości nieco ponad 8 miliardów NOK w pierwszym kwartale 2020 roku, to o około 6,1 mld NOK więcej w odniesieniu do tego samego okresu czasu w 2019. Aby ograniczyć skutki kryzysu koronowego, niemiecki rząd zagwarantował koncernowi na początku maja pożyczkę w wysokości 1,8 miliarda euro (około 19,7 mld NOK)

Komisja Europejska chce ustanowić „inteligentny” zestaw zasad, które będa miały uratować turystykę w tym roku. Photo by Jorgen Hendriksen on Unsplash

Komisja na dywaniku Dziewięć państw członkowskich (Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja, Malta, Cypr, Rumunia i Bułgaria) wezwało KE do opracowania konkretnego planu na odbudowanie turystyki, ponieważ to bardzo ważny dla nich sektor. Na przykład w Grecji stanowi on jedną czwartą miejsc pracy i około 20 procent gospodarki, a Włochy mogą w tym roku stracić do 4,5 miliarda euro przychodów z turystyki.



– To lato nie jest stracone – powiedziała w Parlamencie Europejskim 4 maja wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager. Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE, również zapewniała że sezon letni, chociaż częściowo, zostanie w tym roku uratowany.

Komisarz ds. Rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział, że oprócz zapewnienia bezpieczeństwa za pomocą finansowania krótkoterminowego, turystyka powinna w dużym stopniu skorzystać z długoterminowych planów naprawy kryzysu, które zostaną sfinansowane z kolejnego długoterminowego budżetu Unii Europejskiej (2021-2027). Ostatecznym celem jest również reforma sektora turystycznego i jego nowa koncepcja. Breton zaproponował też między innymi zorganizowanie jesienią tego roku europejskiego szczytu w sprawie zrównoważonej turystyki.

Kupony na przetrwanie Inną kwestią, którą zajęła się Komisja Europejska, jest sprawa kuponów oferowanych przez linie lotnicze zamiast zwrotu kosztów dla pasażerów odwołanych lotów. Zgodnie z prawem UE odwołane loty oznaczają, że linie lotnicze są zobligowane do zaoferowania pasażerom pełnego zwrotu pieniędzy. Zasady dopuszczają kupon zamiast tego, jednak przepisy utrzymują, że to konsument decyduje, którą wybierze opcję.



W sumie 20 na 27 państw członkowskich oraz rosnąca liczba posłów Parlamentu Europejskiego opowiedziało się na korzyść kuponów i zwróciła się do Komisji o zaproponowanie tymczasowego zniesienia tej zasady, aby pomóc biurom podróży zachować płynność. KE odrzuciła ostatecznie apel i zachęca, by przewoźnicy uatrakcyjnili bony tak, żeby klienci częściej wybierali je zamiast zwrotów.

Wsparciem może być także pomysł Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC), które opracowuje specjalną mapę. Będzie miała ona wspierać podróżnych w rozsądnym planowaniu wyjazdów. Interaktywna mapa udostępnii użytkownikom informacje o najnowszych kontrolach granicznych, środkach i warunkach podróży.