Ryanair wraca na lotniska: pierwsze połączenia już w wakacje

Powrót do podróżowania samolotem będzie wiązał się z dodatkowymi formalnościami. – Jako tymczasowy środek zapobiegawczy, Ryanair będzie wymagał od wszystkich pasażerów podróżujących w lipcu i sierpniu wypełnienia danych o tym, na jak długo planują pobyt, a także podanie adresu podczas pobytu w innym kraju UE. Informacje te zostaną przekazane rządom poszczególnych krajów UE w celu pomocy w egzekwowania wszelkich przepisów dotyczących izolacji wymaganych od osób odwiedzających poszczególne kraje wewnątrz UE – informuje Ryanair.



Możliwość wznowienia połączeń do konkretnych państw uzależniona jest od polityki krajowych rządów. W Polsce zakaz lotów obowiązuje obecnie do 23 maja 2020 roku.