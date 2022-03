Ukraińcy chcą stać się częścią zjednoczonej Europy. Część z nich wyjedzie do Norwegii?

Układ stowarzyszeniowy pomiędzy Ukrainą i UE wszedł w życie 1 września 2017 roku. Fot. JANIFEST, Depositphotos

Rozpoczął się proces uznania ukraińskiej kandydatury do Unii Europejskiej. Procedura rekrutacyjna rozpoczęła się 1 marca, po przyjęciu wniosku w Parlamencie Europejskim. Deputowani wezwali pozostałe instytucje europejskie do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Czy przystąpienie Ukrainy do organizacji zmieni relacje norwesko-ukraińskie?

Obywatele Ukrainy wjeżdżają do Norwegii oraz organizują swój pobyt na podstawie innych przepisów niż Polacy. Obowiązują ich przepisy dotyczące mieszkańców krajów spoza UE/EOG/Schengen. Pobyt, praca i przekroczenie norweskiej granicy nie zawsze odbywa się na podstawie jednakowych zasad. Podstawowym podziałem, z którego korzystają służby graniczne oraz Urząd ds. Cudzoziemców, jest rozróżnienie obywatelstwa osoby podróżującej. Europejczyków mogę wejść w skład jednej z dwóch grup:Obywatele Ukrainy wjeżdżają do Norwegii oraz organizują swój pobyt na podstawie innych przepisów niż Polacy. Obowiązują ich przepisy dotyczące mieszkańców krajów spoza UE/EOG/Schengen.

W jaki sposób Ukraińcy przekraczają norweską granicę?



Informacje UDI dotyczące zatrudnienia osób pochodzących z państw spoza UE/EOG/Schengen



Zgodnie z norweskimi regulacjami, obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny nie potrzebują wizy turystycznej i mogą podróżować do Norwegii na maksymalnie 90 dni w ciągu 180-dni. Jeśli chcą podjąć pracę w kraju fiordów, potrzebują zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy. W wielu przypadkach zatroszczenie się o wydanie dokumentu należy do obowiązków przyszłego pracodawcy. Urząd ds. Cudzoziemców wydaje je na określony czas, w związku z tym, musi być odnawiane. Jego ważność potwierdzona jest otrzymaniem karty pobytu. Po trzech latach pracy w Norwegii obywatele Ukrainy mogą starać się o pozwolenie na pobyt stały.

Ukraińcy, podobnie jak obywatele państw UE, mają możliwość sprowadzenia do Norwegii rodziny.Fot. palinchak, licencja standardowa (depositphotos)

Jak informuje UDI, obywatele Ukrainy, których zezwolenie na pobyt wygasło mogą przebywać w Norwegii do odwołania, bez potrzeby odnawiania dokumentów. Uciekający z terenów wojennych mogą starać się również o status uchodźcy, przypomina instytucja.

Korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej Jeśli w przyszłości Ukraina zostanie przyjęta w poczet państw Unii Europejskiej, będzie mogła korzystać nie tylko z funduszy unijnych. Najprawdopodobniej, zostanie objęta Mechanizmem Finansowym EOG i funduszami norweskimi. Te przekazywane są państwom Europy Środkowej i Wschodniej w celu wyrównywania różnic ekonomicznych.



Jeśli obywatel UE/EOG/Schengen chce pozostać w Norwegii dłużej niż 3 miesiące, to po przylocie musi zarejestrować się w UDI (Urzędzie ds. Cudzoziemców). Konieczne jest też zgłoszenie się na policję w celu odebrania poświadczenia rejestracji (Registreringsbevis). Do przekroczenia granicy nie jest również potrzebny paszport. Jedynym wymaganym dokumentem będzie dowód osobisty. Po uzyskaniu odpowiednich dokumentów (karta EKUZ) mogą korzystać także z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Imigranci z Ukrainy w Norwegii Ukraińcy w Norwegii stanowią niewielką grupę. W kraju fiordów mieszka ich 7550. Oznacza to, że stanowią 35. grupę w zestawieniu narodowości imigrantów. 6510 z nich przyjechało do Skandynawii do 2022 roku. 46 proc. to obywatele Ukrainy. Pozostali posiadają norweski (43 proc.) lub inny paszport (polski, rosyjski, litewski, łotewski). Kolejne 1040 osób to urodzeni w Norwegii.



Wśród osób pochodzenia ukraińskiego większość – 69 proc. – stanowią kobiety. Jak informuje Centralne Biuro Statystyczne (SSB), Ukraińcy stanowią młodą grupę imigrancką. Większość z nich mieszka w kraju fiordów krócej niż 10 lat.