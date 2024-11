Uciekała przed norweską policją, bo bała się uśpienia kota. Właścicielka serwala usłyszała wyrok

Zatrzymana po roku ucieczki przed policją właścicielka serwala Niño uniknie więzienia, jednak została skazana na 30 godzin prac społecznych. Dwudziestokilkuletnia kobieta przyznała, że ​​sprowadziła egzotycznego kota do Norwegii nielegalnie. Gdy wyszło na jaw, że jest jego posiadaczką, ukrywała się w obawie, że zwierzę zostanie uśpione.

Nadal nie jest jasne, co stanie się z Niño. Został tymczasowo umieszczony w parku zwierząt Kristiansand, a zoo w Tangen zadeklarowało, że może później przyjąć go na stałe. W takim przypadku Norweski Urząd ds. Środowiska (Miljødirektoratet) musi zatwierdzić import serwala do kraju. Sprawa jest nadal rozpatrywana. Zgodnie z wyrokiem kot musi zostać odebrany właścicielce.

Skazana obiecała, że ​​nie popełni więcej podobnych przestępstw. – Jednocześnie nadal żałuję, że nie otrzymałam surowszej kary w zamian za to, aby Niño mógł wrócić ze mną do domu – tłumaczyła na łamach NRK.

Wymagający pupil

Jej największym marzeniem w życiu było posiadanie serwala. Importowała egzotyczne zwierzę, choć wiedziała, że ​​jest to w kraju fiordów nielegalne. Sędziowie nie wątpią, że Niño wiódł dobre życie w domowych warunkach, ale nie miało to większego znaczenia dla ostatecznego wyroku. Serwal był pupilem skazanej kobiety przez trzy lata, zanim została aresztowana we wrześniu. Sama właścicielka twierdzi, że było to wymagające zwierzę domowe. Codziennie wyprowadzała go na spacer przez pięć godzin.