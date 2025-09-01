Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Tysiące Norwegów wyszło na ulice. Wszystko w imię dobra klimatu

Emil Bogumił

01 września 2025 14:27

Kopiuj link
Tysiące Norwegów wyszło na ulice. Wszystko w imię dobra klimatu

Na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia przed Stortingiem w Oslo. Fot. Kristian Skjellum Aas/Naturvernforbundet

W sobotę 30 sierpnia odbyła się ogólnokrajowa akcja „Stå opp” (Wstań) na rzecz klimatu i przyrody. To największa tego typu inicjatywa w Norwegii w 2025 roku. W wydarzenie zaangażowało się ponad 50 organizacji, a główne zgromadzenie miało miejsce przed Stortingiem na Eidsvolls plass, z licznymi równoległymi akcjami w innych miastach.

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Wyjazd z Polski 04.09 Wyjazd z Norwegii 07.09 Transport Przeprowadzki Paczki

Permittering w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Ponad 50 organizacji, w tym środowiska studenckie, zawodowe, religijne i ekologiczne, połączyło siły, by uczestniczyć w największej krajowej manifestacji klimatycznej i przyrodniczej roku. Główne wydarzenie odbyło się o godz. 16:00 na Eidsvolls plass – placu przed siedzibą norweskiego parlamentu. Jednocześnie z akcją w Oslo miały miejsce demonstracje w wielu innych miastach i miejscowościach Norwegii.

Akcja została zorganizowana w kontekście zobowiązań Norwegii do realizacji celów klimatycznych na 2030 rok oraz ochrony 30 proc. przyrody na lądzie i na morzu.
Nadciągają ekstremalne opady. Wszystko przez coraz wyższe temperatury

Mobilizacja w całej Norwegii

Na głównym wydarzeniu w Oslo zaplanowano program zawierający wystąpienia i koncerty. Rozpoczęcie prowadziła konferansjerka Gina Gylver, a następnie wystąpiła m.in. Fay Wildhagen, a później przemawiała Sigrid Hoddevik Losnegård, liderka organizacji Natur og Ungdom. W programie znalazły się też występy muzyczne – między innymi Lille Caesar – oraz prezentacje poezji i występ artystki Ria The Revolution Rider. Dodatkowo, akcje towarzyszące odbywały się w różnych lokalizacjach – od koncertów po sprzątanie plaż – w miejscach takich jak Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Kristiansand, Molde i Nordreisa.
Strajki klimatyczne za każdym razem przyciągają większą liczbę Norwegów, którzy domagają się drastycznej zmiany obecnej polityki.

Strajki klimatyczne za każdym razem przyciągają większą liczbę Norwegów, którzy domagają się drastycznej zmiany obecnej polityki.(zdjęcie archiwalne), Fot. flickr.com / Natur og Ungdom / CC BY-ND 2.0

Klimat ważny przed wyborami?

W dniu manifestacji, 30 sierpnia, przekroczono liczbę czterech tys. uczestników samej akcji w Oslo, co uczyniło ją jednym z najsilniejszych wyrazów zaangażowania publicznego w sprawy klimatu i przyrody. W całym kraju odbywało się około 15 lokalnych akcji wspierających główne zgromadzenie.

Truls Gulowsen, lider organizacji Naturvernforbundet, podkreślił, że wydarzenie miało miejsce zaledwie tydzień przed wyborami do parlamentu, co jego zdaniem świadczy o gotowości społeczeństwa do popierania partii traktujących priorytetowo kwestie klimatu i przyrody. Frekwencja oraz liczba organizacji wspierających wskazały na szeroki zasięg i znaczenie inicjatywy.
Ten rachunek może wstrząsnąć Norwegią. Władze nie obliczyły kosztów celu klimatycznego
Akcja „Stå opp” 30 sierpnia przyniosła szeroki udział i zasięg w całej Norwegii, mobilizując tysiące osób w obronie klimatu i przyrody. Zarówno wysoki poziom uczestnictwa, jak i szeroka sieć wsparcia ze strony organizacji odzwierciedlają coraz wyraźniejsze społeczne wezwanie do włączenia tych tematów w agendę polityczną.
