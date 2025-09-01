Tysiące Norwegów wyszło na ulice. Wszystko w imię dobra klimatu
01 września 2025 14:27
Na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia przed Stortingiem w Oslo. Fot. Kristian Skjellum Aas/Naturvernforbundet
Akcja została zorganizowana w kontekście zobowiązań Norwegii do realizacji celów klimatycznych na 2030 rok oraz ochrony 30 proc. przyrody na lądzie i na morzu.
Mobilizacja w całej Norwegii
Strajki klimatyczne za każdym razem przyciągają większą liczbę Norwegów, którzy domagają się drastycznej zmiany obecnej polityki.(zdjęcie archiwalne), Fot. flickr.com / Natur og Ungdom / CC BY-ND 2.0
Klimat ważny przed wyborami?
Truls Gulowsen, lider organizacji Naturvernforbundet, podkreślił, że wydarzenie miało miejsce zaledwie tydzień przed wyborami do parlamentu, co jego zdaniem świadczy o gotowości społeczeństwa do popierania partii traktujących priorytetowo kwestie klimatu i przyrody. Frekwencja oraz liczba organizacji wspierających wskazały na szeroki zasięg i znaczenie inicjatywy.
