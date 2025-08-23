Strona korzysta z plików cookies

Nadciągają ekstremalne opady. Wszystko przez coraz wyższe temperatury

Emil Bogumił

23 sierpnia 2025 12:01

Kopiuj link
Nadciągają ekstremalne opady. Wszystko przez coraz wyższe temperatury

Na zdjęciu: chmura deszczowa na trasie z Tønsberg do Drammen w połowie lipca 2025. Fot. Kjersti Konstali, Bjerknessenteret for klimaforskning

Norwegia i cała północna Europa muszą przygotować się na więcej ulewnych dni. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Bergen pokazują, że to właśnie fronty atmosferyczne będą w przyszłości odpowiedzialne za największe i najbardziej gwałtowne opady. Odkrycie wskazuje na mechanizm, który może zadecydować o tym, jak zmieni się klimat w regionie nordyckim.

