Nadciągają ekstremalne opady. Wszystko przez coraz wyższe temperatury
23 sierpnia 2025 12:01
Na zdjęciu: chmura deszczowa na trasie z Tønsberg do Drammen w połowie lipca 2025. Fot. Kjersti Konstali, Bjerknessenteret for klimaforskning
Wyniki badań wskazują, że w północnej Europie, nad północnym Atlantykiem oraz w Arktyce opady związane z frontami mogą rosnąć od 5 proc. do nawet 10 proc. na każdy wzrost globalnej temperatury o 1°C
Czego dowodzi badanie?
Badacze z Uniwersytetu w Bergen i Bjerknes Centre for Climate Research ustalili, że fronty atmosferyczne będą w przyszłości głównym źródłem wzrostu opadów ekstremalnych w strefach pozatropikalnych. Wnioski przedstawiono w prestiżowym czasopiśmie Geophysical Research Letters.
Analizy oparte na modelu klimatycznym CESM2-LE wskazują, że intensywność deszczu związanego z frontami będzie rosła szybciej niż średnia globalna intensywność opadów, natomiast opady niezwiązane z frontami mogą pozostawać stabilne lub spadać.
Norwegia szczególnie narażona
Krajobraz po przejściu frontu atmosferycznego Hans.Fot. statens vegvesen /Silje Drevdal/ materiały prasowe
Europa i Norwegia muszą się dostosować
Klimatolodzy podkreślają konieczność dalszych analiz, aby lepiej zrozumieć, jak zmiany klimatyczne wpłyną na dynamikę frontów. To one w największym stopniu będą decydowały o przyszłych ekstremach opadowych.
