Ten rachunek może wstrząsnąć Norwegią. Władze nie obliczyły kosztów celu klimatycznego

Norweskie władze nie wiedzą, jaki będzie koszt wdrożenia celu klimatycznego. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Storting uchwalił nowy norweski cel klimatyczny. Tuż przed wakacjami wiążące prawnie będzie ograniczenie emisji o 70-75 proc. w odniesieniu do 1990 roku. Przed kolejną sesją parlamentu okazuje się, że żaden podmiot nie podjął się dokładnych kosztów planowanych działań. Pierwsze niezależne obliczenia mogą szokować.

Storting przyjął przed rozpoczęciem wakacji ustawę określającą nowe norweskie cele klimatyczne na rok 2035 – redukcję emisji o 70–75 proc. w stosunku do 1990 roku. Dotychczas udało się zredukować emisje o 12,4 proc. Cele te będą miały wpływ na całą politykę kraju. Na obecnym etapie rząd pracuje nad „systemem decyzyjnym”, który umożliwi spójną transformację społeczeństwa.

Olbrzymi rachunek za transformację klimatyczną? Nie wiadomo, ile kosztować będzie realizacja nowych celów. Ani parlament, ani rząd nie posiadają precyzyjnych szacunków. W klimatycznej strategii norweska Rada Ministrówa oszacowała tzw. „społeczno-ekonomiczne koszty” na poziomie 10–21 mld NOK, co daje 2–4,2 mld NOK rocznie. Jednak nie jest to faktyczny koszt polityki klimatycznej. Dla kontrastu, analitycy Menon szacują potrzeby inwestycyjne na prawie 60 mld NOK rocznie do 2030 r., a grupa Pareto oszacowała je na łącznie 420 mld NOK.

Kosztowna walka o klimat w Norwegii Centralne Biuro Statystyczne (SSB) przedstawiło analizę opierającą się na mniej ambitnych celach i idealnych warunkach rynkowych, zgodnie z którą optymalne osiągnięcie 60-proc. redukcji do 2035 r. kosztowałoby 45 mld NOK w pojedynczym roku. Nowe cele (70–75 proc.) będą droższe.



Rząd zakłada, że do 2035 r. uda się osiągnąć 67 proc. redukcji dzięki obecnym politykom (37 proc.), zaplanowanym działaniom (10 proc.) oraz zakupowi kwot w UE (20 proc.). Koszt tych działań pozostaje nieznany.