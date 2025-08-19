Ten rachunek może wstrząsnąć Norwegią. Władze nie obliczyły kosztów celu klimatycznego
19 sierpnia 2025 11:44
Norweskie władze nie wiedzą, jaki będzie koszt wdrożenia celu klimatycznego. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Olbrzymi rachunek za transformację klimatyczną?
Kosztowna walka o klimat w Norwegii
Rząd zakłada, że do 2035 r. uda się osiągnąć 67 proc. redukcji dzięki obecnym politykom (37 proc.), zaplanowanym działaniom (10 proc.) oraz zakupowi kwot w UE (20 proc.). Koszt tych działań pozostaje nieznany.
