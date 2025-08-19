Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Ten rachunek może wstrząsnąć Norwegią. Władze nie obliczyły kosztów celu klimatycznego

Emil Bogumił

19 sierpnia 2025 11:44

Kopiuj link
Ten rachunek może wstrząsnąć Norwegią. Władze nie obliczyły kosztów celu klimatycznego

Norweskie władze nie wiedzą, jaki będzie koszt wdrożenia celu klimatycznego. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Storting uchwalił nowy norweski cel klimatyczny. Tuż przed wakacjami wiążące prawnie będzie ograniczenie emisji o 70-75 proc. w odniesieniu do 1990 roku. Przed kolejną sesją parlamentu okazuje się, że żaden podmiot nie podjął się dokładnych kosztów planowanych działań. Pierwsze niezależne obliczenia mogą szokować.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Ogłoszenia MojaNorwegia

Storting przyjął przed rozpoczęciem wakacji ustawę określającą nowe norweskie cele klimatyczne na rok 2035 – redukcję emisji o 70–75 proc. w stosunku do 1990 roku. Dotychczas udało się zredukować emisje o 12,4 proc. Cele te będą miały wpływ na całą politykę kraju. Na obecnym etapie rząd pracuje nad „systemem decyzyjnym”, który umożliwi spójną transformację społeczeństwa.
Klimatyczna katastrofa w Norwegii? Liczby mówią same za siebie

Olbrzymi rachunek za transformację klimatyczną?

Nie wiadomo, ile kosztować będzie realizacja nowych celów. Ani parlament, ani rząd nie posiadają precyzyjnych szacunków. W klimatycznej strategii norweska Rada Ministrówa oszacowała tzw. „społeczno-ekonomiczne koszty” na poziomie 10–21 mld NOK, co daje 2–4,2 mld NOK rocznie. Jednak nie jest to faktyczny koszt polityki klimatycznej. Dla kontrastu, analitycy Menon szacują potrzeby inwestycyjne na prawie 60 mld NOK rocznie do 2030 r., a grupa Pareto oszacowała je na łącznie 420 mld NOK.
Zielony wizerunek kontra czarne złoto: rekordowe wydatki na ropę i gaz

Kosztowna walka o klimat w Norwegii

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) przedstawiło analizę opierającą się na mniej ambitnych celach i idealnych warunkach rynkowych, zgodnie z którą optymalne osiągnięcie 60-proc. redukcji do 2035 r. kosztowałoby 45 mld NOK w pojedynczym roku. Nowe cele (70–75 proc.) będą droższe.

Rząd zakłada, że do 2035 r. uda się osiągnąć 67 proc. redukcji dzięki obecnym politykom (37 proc.), zaplanowanym działaniom (10 proc.) oraz zakupowi kwot w UE (20 proc.). Koszt tych działań pozostaje nieznany.
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0
Viddakraft: prąd bez marży
Obsługa i aplikacja po polsku. Przenieś licznik w minutę i zacznij oszczędzać.
reklama

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Opony Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Pedzik transport ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski Psychotraumatolog w Oslo Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.