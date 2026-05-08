To nie był normalny kwiecień. Rekordy padły niemal w całym kraju

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Według Instytutu Meteorologicznego w Norwegii miniony miesiąc był jednym z najcieplejszych w historii pomiarów. W skali całego kraju zajął drugie miejsce, z takim samym wynikiem z kwietnia 2019 roku. Rejestracje prowadzone są od 1901 roku. W wielu regionach padły rekordy temperatur. Zjawiska były szczególnie widoczne w Arktyce.

Rekordy temperatur w całym kraju W kwietniu ustanowiono 49 rekordów średniej temperatury miesięcznej. Odnotowano także 35 rekordów temperatur maksymalnych. Najwyższą wartość zmierzono w Kongsberg. Termometry pokazały tam 26,5 stopnia. To nowy rekord dla regionu Buskerud.



Na Jan Mayen padł rekord średniej temperatury miesięcznej. Wyniosła ona 0,9 stopnia. To drugi miesiąc z rzędu z rekordem, po marcu. Pomiary prowadzone są tam od 1921 roku. Naukowcy wskazują na szybkie tempo zmian oraz postępujące globalne ocieplenie wywołane przez człowieka. Podkreślają, że to nie Słońce odpowiada za obecne ocieplenie. Jego aktywność nie zmieniła się na tyle, by wyjaśnić wzrost temperatur. Dlatego naukowcy wskazują, że główną przyczyną są czynniki związane z działalnością człowieka.

Zmiany warunków pogodowych wpływają na środowisko naturalne Arktyki.Fot. Marit Kollstuen/MET (zdjęcie poglądowe)

Svalbard i wyzwania dla badań Na Svalbardzie przez cały kwiecień temperatury były wyższe od normy. W niektóre dni przekraczały ją o 5 do 6 stopni. Prowadziło to do topnienia lodu i otwierania się rzek. Warunki terenowe stały się trudniejsze. Utrudniało to prowadzenie badań naukowych.



Badacze wskazują na problemy w realizacji projektów terenowych. Warunki tej zimy i wiosny uznano za najtrudniejsze od 1995 roku. Dotyczy to m.in. badań nad populacją reniferów. Jednocześnie zasięg lodu morskiego był bardzo niski. Był to drugi najniższy wynik dla kwietnia od 1978 roku.

Reklama