kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

08 maja 2026 09:03

To nie był normalny kwiecień. Rekordy padły niemal w całym kraju

Kwiecień 2026 przyniósł wyjątkowo wysokie temperatury w północnej Norwegii. Na Svalbardzie każdego dnia notowano wartości powyżej normy. Dane wskazują na kontynuację trendu ciepłych zim i wiosen oraz szybkie tempo zmian klimatycznych.
Komentarze (2)
Kopiuj link
To nie był normalny kwiecień. Rekordy padły niemal w całym kraju
Na Svalbardzie panuje tendencja do bardziej ekstremalnych warunków pogodowych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Według Instytutu Meteorologicznego w Norwegii miniony miesiąc był jednym z najcieplejszych w historii pomiarów. W skali całego kraju zajął drugie miejsce, z takim samym wynikiem z kwietnia 2019 roku. Rejestracje prowadzone są od 1901 roku. W wielu regionach padły rekordy temperatur. Zjawiska były szczególnie widoczne w Arktyce.
Przeczytaj również Polska nowym hitem krótkich wyjazdów. To miasto przyciąga niższymi kosztami

Rekordy temperatur w całym kraju

W kwietniu ustanowiono 49 rekordów średniej temperatury miesięcznej. Odnotowano także 35 rekordów temperatur maksymalnych. Najwyższą wartość zmierzono w Kongsberg. Termometry pokazały tam 26,5 stopnia. To nowy rekord dla regionu Buskerud.

Na Jan Mayen padł rekord średniej temperatury miesięcznej. Wyniosła ona 0,9 stopnia. To drugi miesiąc z rzędu z rekordem, po marcu. Pomiary prowadzone są tam od 1921 roku. Naukowcy wskazują na szybkie tempo zmian oraz postępujące globalne ocieplenie wywołane przez człowieka. Podkreślają, że to nie Słońce odpowiada za obecne ocieplenie. Jego aktywność nie zmieniła się na tyle, by wyjaśnić wzrost temperatur. Dlatego naukowcy wskazują, że główną przyczyną są czynniki związane z działalnością człowieka.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Strony internetowe i wsparcie online dla firm w Norwegii

Kancelaria odszkodowawcza w Oslo

Tłumacz norweski online

Ogłoszenia MojaNorwegia

Zmiany warunków pogodowych wpływają na środowisko naturalne Arktyki.

Zmiany warunków pogodowych wpływają na środowisko naturalne Arktyki.Fot. Marit Kollstuen/MET (zdjęcie poglądowe)

Svalbard i wyzwania dla badań

Na Svalbardzie przez cały kwiecień temperatury były wyższe od normy. W niektóre dni przekraczały ją o 5 do 6 stopni. Prowadziło to do topnienia lodu i otwierania się rzek. Warunki terenowe stały się trudniejsze. Utrudniało to prowadzenie badań naukowych.

Badacze wskazują na problemy w realizacji projektów terenowych. Warunki tej zimy i wiosny uznano za najtrudniejsze od 1995 roku. Dotyczy to m.in. badań nad populacją reniferów. Jednocześnie zasięg lodu morskiego był bardzo niski. Był to drugi najniższy wynik dla kwietnia od 1978 roku.
Reklama
Przeczytaj również Norwegia uruchamia plan, który ma odwrócić katastrofę. Zanieczyszczenia rosną, ryby są zagrożone

Zróżnicowane opady i pokrywa śnieżna

W kwietniu wystąpiły duże różnice w opadach. Południe kraju było bardzo wilgotne. Północ, szczególnie Finnmark, była wyjątkowo sucha. Łącznie spadło o 15 proc. mniej opadów niż zwykle.

Pod koniec miesiąca więcej śniegu niż norma notowano tylko lokalnie. Dotyczyło to części gór w południowej Norwegii oraz wybranych obszarów północy. W pozostałych regionach pokrywa śnieżna była niższa od oczekiwanej. Może to wpłynąć na poziom wód w kolejnych tygodniach, zwłaszcza na obszarach zależnych od topnienia śniegu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to znaczy „powyżej normy”?
Co to zmienia dla mnie w Norwegii?
Czemu to nie Słońce ociepla klimat?
Czy to wpłynie na ceny prądu?
Po co nam lód morski przy Svalbardzie?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
4
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Takiego stycznia nie było od lat. W Norwegii padły rekordy zimna
Poradniki
Aktualności

Ekstremalne lato w Norwegii. Gorące, suche i... deszczowe jednocześnie
Poradniki
Aktualności

Jesień czy lato? Wrzesień w Norwegii pobił niemal wszystkie rekordy
Poradniki
Aktualności

Tak gorąco jeszcze nie było. Norwegia z nowym rekordem
Poradniki
Aktualności

Pierwsza taka sytuacja w historii pomiarów. Norweski klimat zmieni się nie do poznania?
Poradniki
Aktualności

Tak źle jeszcze nie było. To pierwszy taki rok w Norwegii
Poradniki
Aktualności

Norwegia jeszcze nigdy nie była tak gorąca: kolejny rekord ciepła
Poradniki
Aktualności

Norwegia cieplejsza niż Włochy i Portugalia: kolejne rekordy temperatur w kraju fiordów
Poradniki
Aktualności

Klimatyczna katastrofa w Norwegii? Liczby mówią same za siebie
Poradniki
Aktualności

Rekordy temperatur i deszczowy chaos. Czy to jeszcze norweska pogoda?
Reklama
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Fantomas
3 dni temu
Za to na poludnie ziab jak nie wiem. Bilans wychodzi na zero.
0
Odpowiedz
Eldur
3 dni temu
Zachodnie wybrzeże zimnie. Moja stacja pogodowa twierdzi ze kwiecień był zimniejszy od zeszłorocznego o 1,7 stopnia. Maj jak na razie zimniejszy o 0,6 stopnia.
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie