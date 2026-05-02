Polska nowym hitem krótkich wyjazdów. To miasto przyciąga niższymi kosztami

TUI wskazuje, że liczy się stosunek ceny do jakości, a nie sama niska cena.

TUI wskazuje, że liczy się stosunek ceny do jakości, a nie sama niska cena. Fot. wikimedia.org/ fot. Filips3/ CC BY 4.0

TUI rozszerza ofertę o przystępne cenowo kierunki miejskie. Wśród nich znalazły się Warszawa, Bukareszt i Bruksela. Firma wskazuje na rosnące znaczenie kosztów przy wyborze wyjazdów.

Biuro podróży TUI wprowadza nowe pakiety do europejskich stolic. Oferta obejmuje miasta z niższym poziomem cen niż popularne metropolie. Zmiana odpowiada na potrzeby klientów szukających oszczędniejszych rozwiązań. Jednocześnie podkreślany jest dostęp do kultury i atrakcji miejskich. Nowe propozycje mają ułatwić organizację krótkich wyjazdów.

Nowe kierunki w ofercie. Na liście Polska TUI uruchomiło pakiety do Warszawy, Bukaresztu i Brukseli. Miasta łączą historię, kulturę i życie miejskie. Koszty hoteli, gastronomii i atrakcji są tam niższe niż w znanych metropoliach. Oferta kierowana jest do osób planujących krótkie wyjazdy. Szczególny nacisk położono na dostępność połączeń.



Warszawa zyskała bezpośrednie loty z Oslo i Stavanger. To jedyny kierunek z bezpośrednimi połączeniami w nowej ofercie. Pozostałe miasta dostępne są z przesiadką. Pakiety dostępne są także z Bergen i Trondheim.

Zaznaczono niższy poziom cen usług dla turystów, w tym wyżywienia i atrakcji.

Zmiana preferencji turystów TUI wskazuje na rosnące zainteresowanie wyjazdami w niższych cenach. Klienci chcą efektywniej wykorzystywać budżet. Nie chodzi wyłącznie o najniższy koszt, a istotny jest stosunek ceny do jakości. Trend dotyczy głównie wyjazdów typu city break.



Według firmy wielu turystów odwiedziło już klasyczne kierunki. Wśród nich są Londyn i Paryż. Rosnące znaczenie ceny wpływa na wybór nowych miejsc, przez co Warszawa i Bukareszt stają się alternatywą. Zmiana widoczna jest szczególnie przy planowaniu krótszych podróży.