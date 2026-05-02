kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

02 maja 2026 09:54

Polska nowym hitem krótkich wyjazdów. To miasto przyciąga niższymi kosztami

TUI rozszerza ofertę o przystępne cenowo kierunki miejskie. Wśród nich znalazły się Warszawa, Bukareszt i Bruksela. Firma wskazuje na rosnące znaczenie kosztów przy wyborze wyjazdów.
Komentarze (1)
Kopiuj link
Polska nowym hitem krótkich wyjazdów. To miasto przyciąga niższymi kosztami
TUI wskazuje, że liczy się stosunek ceny do jakości, a nie sama niska cena. Fot. wikimedia.org/ fot. Filips3/ CC BY 4.0
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Biuro podróży TUI wprowadza nowe pakiety do europejskich stolic. Oferta obejmuje miasta z niższym poziomem cen niż popularne metropolie. Zmiana odpowiada na potrzeby klientów szukających oszczędniejszych rozwiązań. Jednocześnie podkreślany jest dostęp do kultury i atrakcji miejskich. Nowe propozycje mają ułatwić organizację krótkich wyjazdów.
Nowe kierunki w ofercie. Na liście Polska

TUI uruchomiło pakiety do Warszawy, Bukaresztu i Brukseli. Miasta łączą historię, kulturę i życie miejskie. Koszty hoteli, gastronomii i atrakcji są tam niższe niż w znanych metropoliach. Oferta kierowana jest do osób planujących krótkie wyjazdy. Szczególny nacisk położono na dostępność połączeń.

Warszawa zyskała bezpośrednie loty z Oslo i Stavanger. To jedyny kierunek z bezpośrednimi połączeniami w nowej ofercie. Pozostałe miasta dostępne są z przesiadką. Pakiety dostępne są także z Bergen i Trondheim.
Zaznaczono niższy poziom cen usług dla turystów, w tym wyżywienia i atrakcji.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Daniel Ciesielski

Zmiana preferencji turystów

TUI wskazuje na rosnące zainteresowanie wyjazdami w niższych cenach. Klienci chcą efektywniej wykorzystywać budżet. Nie chodzi wyłącznie o najniższy koszt, a istotny jest stosunek ceny do jakości. Trend dotyczy głównie wyjazdów typu city break.

Według firmy wielu turystów odwiedziło już klasyczne kierunki. Wśród nich są Londyn i Paryż. Rosnące znaczenie ceny wpływa na wybór nowych miejsc, przez co Warszawa i Bukareszt stają się alternatywą. Zmiana widoczna jest szczególnie przy planowaniu krótszych podróży.
Oferta obejmuje zarówno loty bezpośrednie, jak i połączenia z przesiadką. Pozwala to dopasować podróż do różnych potrzeb. TUI rozwija segment wyjazdów miejskich w oparciu o dostępność i koszty. Kierunki o niższym poziomie cen mogą zyskiwać na znaczeniu w kolejnych sezonach.
Jak oceniasz ten artykuł?
1
0
0
1
0

Komentarze (1)
Dodaj komentarz
m
7 godzin temu
Według raportu Deutsche Bank Mapping the World’s Prices, który obejmuje 67 miast z całego świata, Warszawa zajmuje wysokie, 5. miejsce pod względem kosztów
ale za to Warszawa wśród najbezpieczniejszych miast świata Tak wynika z nowego rankingu międzynarodowej firmy doradczej Arup

1
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie