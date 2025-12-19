To najwyższa kara w historii Norwegii. Equinor ma duże kłopoty

Konfiskata jest najwyższa w historii Norwegii. Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor

Sprawa dotyczy wieloletnich uchybień w utrzymaniu instalacji oraz nielegalnych emisji oleju i gazu. Łączna kwota grzywny i konfiskaty wynosi 720 mln NOK. Spółka zapowiada skierowanie sprawy do sądu.

Norweskie służby ds. przestępstw gospodarczych i środowiskowych (Økokrim) poinformowały o nałożeniu na Equinor Refining Norway AS grzywny w wysokości 220 mln NOK oraz konfiskaty 500 mln NOK.



Sankcje dotyczą rozległych i długotrwałych zanieczyszczeń środowiska na terenie rafinerii w Mongstad. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone od 2021 roku. Dotyczyło naruszeń norweskiej ustawy o ochronie środowiska.

Nielegalne emisje i zagrożenie dla pracowników Według Økokrim spółka przez dziesięciolecia nie wypełniała obowiązku należytego utrzymania instalacji. Funkcjonariusze wskazują, że doprowadziło to do serii nielegalnych emisji i wycieków gazów oraz oleju.



Najpoważniejszy incydent dotyczył uwolnienia około 40 ton gazu, w tym siarkowodoru w wysokim stężeniu. Emisja stanowiła zagrożenie dla życia pracowników zakładu. Według śledczych brak poszkodowanych był wynikiem przypadku.

Ostateczne rozstrzygnięcie ma zapaść przed sądem.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Stocksnapper

Jedna z najwyższych kar w historii Økokrim podkreśla, że wysokość kary odzwierciedla wagę naruszeń. Kwota konfiskaty jest najwyższą w historii nałożoną w Norwegii. Sama grzywna jest drugą co do wysokości wobec norweskiej spółki.



Służby zaznaczają, że sprawa dotyczy systemowych zaniedbań w zakresie utrzymania instalacji. Stanowią podstawę do odpowiedzialności karnej przedsiębiorstwa.

Stanowisko spółki i dalsze kroki Equinor Refining Norway AS nie zgadza się z decyzją Økokrim. Spółka informuje, że sama wykryła nieprawidłowości i zgłosiła je odpowiednim organom. Przeprowadzono wewnętrzne kontrole oraz wdrożono działania naprawcze.



Kierownictwo firmy zaprzecza, jakoby doszło do wieloletnich zaniedbań lub oszczędności kosztem bezpieczeństwa. Spółka zapowiada przedstawienie swojego stanowiska przed sądem.