Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

Zamów

1 NOK

1 NOK

Aktualności

To najwyższa kara w historii Norwegii. Equinor ma duże kłopoty

Redakcja

19 grudnia 2025 09:01

1
To najwyższa kara w historii Norwegii. Equinor ma duże kłopoty

Konfiskata jest najwyższa w historii Norwegii. Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor

Sprawa dotyczy wieloletnich uchybień w utrzymaniu instalacji oraz nielegalnych emisji oleju i gazu. Łączna kwota grzywny i konfiskaty wynosi 720 mln NOK. Spółka zapowiada skierowanie sprawy do sądu.

Norweskie służby ds. przestępstw gospodarczych i środowiskowych (Økokrim) poinformowały o nałożeniu na Equinor Refining Norway AS grzywny w wysokości 220 mln NOK oraz konfiskaty 500 mln NOK.

Sankcje dotyczą rozległych i długotrwałych zanieczyszczeń środowiska na terenie rafinerii w Mongstad. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone od 2021 roku. Dotyczyło naruszeń norweskiej ustawy o ochronie środowiska.
Norwegom w końcu udało się obniżyć rachunki. Wszystko przez rządowy program

Nielegalne emisje i zagrożenie dla pracowników

Według Økokrim spółka przez dziesięciolecia nie wypełniała obowiązku należytego utrzymania instalacji. Funkcjonariusze wskazują, że doprowadziło to do serii nielegalnych emisji i wycieków gazów oraz oleju.

Najpoważniejszy incydent dotyczył uwolnienia około 40 ton gazu, w tym siarkowodoru w wysokim stężeniu. Emisja stanowiła zagrożenie dla życia pracowników zakładu. Według śledczych brak poszkodowanych był wynikiem przypadku.
Ostateczne rozstrzygnięcie ma zapaść przed sądem.

Ostateczne rozstrzygnięcie ma zapaść przed sądem.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Stocksnapper

Jedna z najwyższych kar w historii

Økokrim podkreśla, że wysokość kary odzwierciedla wagę naruszeń. Kwota konfiskaty jest najwyższą w historii nałożoną w Norwegii. Sama grzywna jest drugą co do wysokości wobec norweskiej spółki.

Służby zaznaczają, że sprawa dotyczy systemowych zaniedbań w zakresie utrzymania instalacji. Stanowią podstawę do odpowiedzialności karnej przedsiębiorstwa.
Złote czasy dla najbogatszych Norwegów. Tak zmienił się ich majątek w 10 lat

Stanowisko spółki i dalsze kroki

Equinor Refining Norway AS nie zgadza się z decyzją Økokrim. Spółka informuje, że sama wykryła nieprawidłowości i zgłosiła je odpowiednim organom. Przeprowadzono wewnętrzne kontrole oraz wdrożono działania naprawcze.

Kierownictwo firmy zaprzecza, jakoby doszło do wieloletnich zaniedbań lub oszczędności kosztem bezpieczeństwa. Spółka zapowiada przedstawienie swojego stanowiska przed sądem.
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski Psychotraumatolog w Oslo Opony
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO Pedzik transport Stillas utleie As Szkolenia Online 96015 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Anonimowy
33 minut temu
Jak to zwllebywa
Firma niewinna
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

