To najwyższa kara w historii Norwegii. Equinor ma duże kłopoty
19 grudnia 2025 09:01
Konfiskata jest najwyższa w historii Norwegii. Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor
Sankcje dotyczą rozległych i długotrwałych zanieczyszczeń środowiska na terenie rafinerii w Mongstad. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone od 2021 roku. Dotyczyło naruszeń norweskiej ustawy o ochronie środowiska.
Nielegalne emisje i zagrożenie dla pracowników
Najpoważniejszy incydent dotyczył uwolnienia około 40 ton gazu, w tym siarkowodoru w wysokim stężeniu. Emisja stanowiła zagrożenie dla życia pracowników zakładu. Według śledczych brak poszkodowanych był wynikiem przypadku.
Jedna z najwyższych kar w historii
Służby zaznaczają, że sprawa dotyczy systemowych zaniedbań w zakresie utrzymania instalacji. Stanowią podstawę do odpowiedzialności karnej przedsiębiorstwa.
Stanowisko spółki i dalsze kroki
Kierownictwo firmy zaprzecza, jakoby doszło do wieloletnich zaniedbań lub oszczędności kosztem bezpieczeństwa. Spółka zapowiada przedstawienie swojego stanowiska przed sądem.
