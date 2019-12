To morderstwo poruszyło Norwegię. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

29 lipca 2018 roku w Varhaug 13-letnia Sunniva Ødegård późnym wieczorem wracała do domu od koleżanki. Rozmawiała przez telefon ze swoim chłopakiem, gdy nagle rozmowa została przerwana. Nastolatka nigdy nie dotarła do domu. Ciało dziewczynki znaleziono niedaleko miejsca, gdzie mieszkała. 11 grudnia zapadł wyrok skazujący w sprawie, która poruszyła cały kraj.

Sąd Apelacyjny w Bergen skazał 19-letniego sprawcę morderstwa na 12 lat pozbawienia wolności, z możliwością ubiegania się o zwolnienie po ośmiu latach odbycia kary. Sąd uznał, że młody mężczyzna nie zdaje sobie sprawy z powagi popełnionego czynu, co czyni go niebezpiecznym dla społeczeństwa, dlatego skazał go forvarin g, czyli rodzaj kary pozbawienia wolności stosowaną wobec przestępców, których podejrzewa się, że mogą ponownie dopuścić się zbrodni.

Kara wymierzona przez Sąd Apelacyjny jest wyższa od tej, którą zasądził Sąd Rejonowy, bowiem, jak uzasadniono w wyroku, sprawcę cechuje brak empatii i obojętność wobec innych ludzi. Według informacji VG z 2018 roku, 19-latek to Norweg, który mieszkał w tej samej miejscowości, co Sunniva. Wyrok zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Bergen.

Była przypadkową ofiarą

Sunniva wracała w wakacyjny wieczór do domu po wizycie u koleżanki. W trakcie powrotu rozmawiała przez telefon ze swoim chłopakiem, który zeznał, że rozmowa została nagle przerwana. Ciało dziewczyny znaleziono kilka godzin później. Do morderstwa przyznał się młody chłopak, który w dniu zabójstwa Sunnivy brał udział we włamaniu do przedszkola Trekløveren. Sprawca zeznał, że dziewczyna zginęła przypadkiem – sprawca poszedł za Sunnivą i, najprawdopodobniej młotkiem, zadał jej cios w głowę. Następnie przeniósł ciało w inne miejsce.



Jak podaje NRK, 19-latek rozważa odwołanie się od wyroku do Sądu Najwyższego (Høyesterett).