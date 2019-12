Chciał tylko pokazać nóż dziewczynie. „Napastnik” z Trondheim zszokowany aresztowaniem

W środę 11 grudnia policja z Trondheim zatrzymała uzbrojonego mężczyznę w stroju wojskowym, który wzbudził niepokój pracowników szkoły średniej w Charlottenlund. Podczas przesłuchania okazało się jednak, że domniemany „napastnik” to zaledwie 18-letni chłopak, który – jak twierdzi – chciał tylko pokazać nóż dziewczynie.

Teraz nastolatek zostanie zbadany przez lekarza psychiatrę, a policja podejmie decyzję, czy wypuścić go do domu.

Wciąż przebywa w areszcie

Policja po przesłuchaniach zapewniła, że nic nie wskazuje na to, aby uczniowie szkoły w Charlottenlund byli narażeni na rzeczywiste niebezpieczeństwo. Nastolatek wciąż jest jednak formalnie oskarżony o popełnienie przestępstwa i pozostaje w areszcie. Dopiero po tym, jak zbada go lekarz oraz zostaną przeanalizowane zebrane materiały dowodowe, policja podejmie decyzję, czy zwolni mężczyznę do domu.